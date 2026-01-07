金色三麥日本賣得比台灣便宜！網狠酸被當盤子…執行長2度致歉親解定價策略，股價表現如何？

台灣人氣餐飲及啤酒品牌「金色三麥」近日爆出爭議，有眼尖網友發現銷往日本的經典款蜂蜜啤酒，經匯率換算後售價竟比原產地台灣還要便宜，網友質疑把台灣人當盤子，也有網友緩頰，台灣品牌想打入國際市場不易，因應稅制及通路調整訂價屬合理範圍，在社群媒體上引發熱議。 對此，金色三麥執行長葉冠廷出面回應，受到匯率及稅制影響，不同市場及通路會有各自的定價與行銷策略。葉冠廷表示，理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來也會重新檢討各市場的定價策略。 金色三麥於周三（1/7）決定，將於近期停止在便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將推出更輕便、友善的鋁罐包裝，並以更符合市場期待的售價上架。 金色三麥(7757)成立於2004年，以其暢銷的經典款啤酒擄獲饕客的心，不僅餐飲品牌做得有聲有色，更於2025年10月掛牌上櫃。受到近日風波影響，週三(1/7)股價平盤震盪，收平盤109元。

金色三麥賣到日本被炎上！日本價比台灣還便宜

成立於2004年的台灣啤酒品牌金色三麥以其暢銷的經典款啤酒擄獲饕客的心，不僅餐飲品牌做得有聲有色，更於2025年10月掛牌上櫃，也持續拓展國際市場。近日，執行長葉冠廷也於社群媒體Threads上開心與大家分享：「能在日本伊勢丹上架， 這份驕傲，屬於台灣。」

不過，影片一出，卻有眼尖網友發現，人氣招牌蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨的售價為549日圓，以現在的匯率換算約為台幣110.35元，對比金色三麥台灣官網售價125元，便宜了15元，被不少網友質疑「原產地售價竟然比較貴」，質疑把台灣人當盤子。貼文底下遭網友湧入抨擊「身為本土品牌在台灣賣的比日本貴」、「以後到日本再喝金色三麥」、「證明台灣都是盤子價」。

▲金色三麥執行長葉冠廷分享啤酒進軍日本市場，卻遭網友質疑售價比台灣還低。（圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

▲左圖為金色三麥蜂蜜啤酒日本通路售價，右圖為同款啤酒台灣官網售價。（圖／翻攝自Threads @ceosunmai、金色三麥官網）

執行長親上火線回應：受稅制及匯率影響

面對網友質疑，葉冠廷也親上火線回應，「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為『看起來比較便宜』。在稅制上，也需要釐清一點： 啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」不同市場、不同通路皆有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。

葉冠廷表示，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事： 把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它，我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。

網友不領情！執行長二度致歉 、官方聲明曝光

然而，這份聲明卻無法平息風波。葉冠廷再次發聲明致歉，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

金色三麥自2021年起進駐日本伊勢丹百貨，初期於日本通路上架時，蜂蜜啤酒的定價為589日圓，後續才調整至549日圓，其他品項也落在549~627日圓不等，實際售價皆因通路檔期略有調整。

金色三麥官方也同步發出聲明表示，「過去五年間，日圓兌新台幣匯率出現明顯變動，累積貶值幅度約23%。以匯率換算為例，2021年日圓兌新台幣約為0.25，當時折合約新台幣137元；至今隨著匯率與市場環境變化，價格在換算後呈現出不同落差。」

在通路結構、稅制及營運成本的差異等等，也皆影響市場最終價格的呈現。金色三麥強調，會正視此次的聲音，持續檢視和調整市場價格，在兼顧品牌價值、品牌承諾與消費者感受之間，尋求更好的平衡。

▲金色三麥官方聲明。

超商將下架經典款啤酒，改推鋁罐包裝

金色三麥周三（1/7）決定，將於近期停止在便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來會以更符合市場售價及期待的優惠價格，並改以更為輕便、友善消費者的鋁罐包裝重新上架。





