金色三麥日本賣更便宜！Cheap酸「吃定台灣人」 執行長道歉：檢討定價策略
金色三麥蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架，卻因跨國定價差異引爆輿論。有網友發現，同款啤酒在日本售價為549日圓，折合新台幣約109.8元，明顯低於台灣通路價125元，引發「坑自己人」的質疑。對此，執行長葉冠廷先後回應，指差價與稅制及匯率有關；但網紅Cheap痛批此說法「羞辱智商」，直指金色三麥根本「吃定台灣人」。
Cheap在社群發文列出多項成本差異，並以標籤「好大的盤子」開頭指出：「金色三麥的蜂蜜啤酒，台灣賣125元，日本賣109.8元，結果被罵坑自己人。執行長說，因為出口不繳台灣酒稅，還有日幣貶值。」他接著直言：「騙誰啊，感覺智商被羞辱了。出口雖不用繳台灣菸酒稅，但也得繳日本酒稅吧？而且還要負擔跨海運費、倉儲、關稅、通路抽成，加一加還能賣更便宜？」
Cheap進一步點出核心問題：「簡單說就是吃定你台灣人啦。金色三麥敢在台灣賣這個價，是因為你買單，所以他才敢賣。品牌在日本沒名氣，打不贏Asahi、Kirin，只能低價搶市，回台還能打著『台灣之光』行銷，繼續賣更多125元的酒。」
他也批評台灣品牌常見策略：「HTC、華碩、納智捷都幹過這套，在台灣賺高利潤，補貼海外市場。被抓包還找一堆藉口，不如大方承認：初期為拓展日本市場採取補貼政策，大家聽了還比較舒服一點。」
面對爭議延燒，葉冠廷6日晚間再次發表聲明致歉。他表示：「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。」
葉冠廷說明，金色三麥自2021年進駐日本伊勢丹百貨，目的在於推廣台灣釀酒品牌，並指出日本市場會依據通路、檔期等因素調整價格。他表示，可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來也會重新檢討各市場的定價策略。他最後強調：「謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」
對此說法網友仍不買單，在底下留言吐槽，「省流：講錯話了，日本真的便宜，台灣目前不會降，後續不回應了」、「你還是沒有解釋為什麼商品出海增加這麼多額外成本，還能賣比本土便宜」、「支持台灣品牌就是作賤自己，謝謝裕隆納智捷、HTC、金色三麥，讓大家看清」、「你就降個20元都比這篇提油澆火文好」。
