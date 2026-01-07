金色三麥蜂蜜啤酒日本售價低於台灣 官方致歉並調整產品策略

金色三麥蜂蜜啤酒因售價爭議成焦點，未來將停售玻璃瓶裝版本。 （圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

台灣精釀啤酒品牌金色三麥近日因產品在海外售價低於本地，引發消費者不滿。根據金色三麥7日發布的聲明，其350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒將自台灣超商通路下架，未來將推出更符合市場期待的鋁罐包裝，期望以更友善價格回應國內消費者。

金色三麥執行長葉冠廷。（圖／金色三麥提供）

事件起因於金色三麥董事長兼執行長葉冠廷日前在社群分享，品牌旗下蜂蜜啤酒已登上日本伊勢丹百貨架上。隨後有網友指出，該產品在日本的售價為每瓶549日圓（含稅），約新台幣110元，低於台灣通路125元售價，因而引發批評，質疑品牌「對台灣人不夠友善」。

對此，葉冠廷發文回應，坦言價格落差讓部分支持者感到失望，並表達歉意。他表示，跨國市場受稅制、匯率、促銷政策等因素影響，價格難以完全一致，但理解消費者希望本地品牌能在台灣提供更優惠價格的期待。他承諾將重新檢討全球定價策略，強調「我們會持續把酒釀好，把該做的事做好」。

金色三麥也在聲明中進一步說明，自2021年起便推動蜂蜜啤酒外銷計畫，盼讓國際市場看見台灣釀酒實力。然而，隨著各國稅制與通路條件不同，導致最終零售價出現落差。經內部檢討，品牌已啟動以下行動：

一、近期將停止在台灣便利商店販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒。二、未來將推出更適合各國市場結構，且價格更友善的鋁罐裝版本。

聲明最後指出，金色三麥自2004年創立以來，始終珍視台灣消費者的支持，並將此次事件視為對跨市場溝通與品牌策略的提醒。未來將以更審慎的方式規劃海外通路與定價機制，持續透過具體行動回應消費者期待。

