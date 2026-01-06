金色三麥蜂蜜啤酒日本定價低於台灣！網友嗆被當盤子 葉冠廷親上火線說明

金色三麥蜂蜜啤酒進軍日本伊勢丹百貨，不過在日本售價比台灣定價略低，引發熱議。 （圖／王永泰攝）

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」近日宣布旗下蜂蜜啤酒正式進軍日本，並於東京知名百貨伊勢丹上架，執行長葉冠廷在社群發文感性表示「這份驕傲屬於台灣」。不過有眼尖網友發現，該產品在日本售價為549日圓，換算約新台幣110元，竟比台灣定價125元還便宜，引發爭議。有網友不滿留言：「以後去日本再喝就好」，對此，葉冠廷也親自回應說明原因。

金色三麥蜂蜜啤酒進軍日本伊勢丹百貨，執行長形容「這份驕傲屬於台灣」，但在日本售價549日圓（約新台幣110元），比台灣定價略低，引發熱議。（圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

葉冠廷日前在社群平台Threads分享自家蜂蜜啤酒於日本高級百貨伊勢丹上架的消息，原意是向大眾傳遞品牌的國際化成績，不料照片中的售價卻意外掀起爭議，有網友指出該產品在日本售價為549日圓（含稅），換算新台幣約110元，竟低於台灣本地的建議售價125元。

此價差一曝光即引發網路熱議，大量留言批評「台灣人專坑台灣人」、「以後去日本再喝就好」，甚至有人酸言：「你們就慢慢釀，我這個老顧客先Pass」、「這篇公關有看過嗎？感覺是在說大家都是盤子」。

對於爭議升溫，葉冠廷也在貼文下親自回應。他表示理解大眾的觀感與疑慮，並強調這樣的價格差異主要受到幣值波動與不同稅制影響。他指出，日幣近年走弱，以台幣換算容易「看起來比較便宜」，但實際在日本本地成本並不低。同時也解釋，「啤酒出口無須繳交酒稅，但在台灣本地販售，則需依照台灣法規繳納菸酒稅及相關稅負。」

執行長葉冠廷發文分享日本上架喜訊，面對爭議留言親自回應定價差異原因。（圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

此外，他也提到，不同國家與不同通路（如百貨、專櫃、促銷檔期）本就有不同的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都必須面對的課題。「不論在哪個市場，對我們來說，最重要的只有一件事，就是把台灣釀造的品質做好，讓更多人願意選擇它。」葉冠廷強調，金色三麥深知來自台灣消費者的支持與期待，未來將更加專注於提升品質，作為對市場與顧客的回應。

儘管官方說明已出，但仍有不少網友不買單，留言持續湧現：「沒有誤啊，真的比較便宜」、「講真的乾脆直接買一送一」、「以後不會再買你們的酒了」。該事件也凸顯國內消費者對本土品牌定價策略的敏感度與情感連結，未來品牌如何平衡國際擴展與本地支持，將是考驗企業公關應對與信任經營的重要課題。

