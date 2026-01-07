金色三麥被炎上！媒體人曝「啤酒稅真相」：台灣消費者不懂

金色三麥蜂蜜啤酒被發現日本售價比台灣便宜。（金色三麥提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

金色三麥集團董事長、執行長葉冠廷昨（5）日分享旗下蜂蜜啤酒上架日本伊勢丹百貨，因台日定價差距引發批評，雖然葉冠廷以匯率、稅制解釋，仍舊無法滅火。對此，資深媒體人羅友志指出，就算葉冠廷說得心安理得、完全正確，但「不會有人聽的」，因為許多民眾根本不知道稅制如何計算，貼文曝光後引發熱議。

羅友志在臉書粉專發文表示，自己過去曾為了休假制度的「一例一休」跟立委王世堅在節目上吵架，當時民進黨團隊說，增加3－4%人事成本隊老闆負擔並不重，但以較單純的「觀光食品類」成本「3.3.3.1」來說，30%不可變動，30%可變動、30%人事人本、10%利潤，若成本增加利潤只剩1%，更別說還要再扣5%營業税，「做過生意的王世堅」也能夠理解他的說法，羅友志因此認為王世堅懂商業、講道理，但不管他在節目、直播講過幾百次，永遠有一堆人罵著：「你們這些就是不肯照顧員工的慣老闆！」

羅友志直言，實際觀察法規，我國啤酒税是以「公升」計算，一公升26元，其他則是以酒精濃度計算，一度7元或是10幾元，以一公升濃度13度紅酒課稅是91元，一般紅酒750ml、課稅就是68元，超市一瓶法國紅酒售價可以賣2、300元，「你覺得台灣光税『一瓶68元』，做得到嗎？」，羅友志感嘆，一般台灣消費者根本無法理解定價的原因，媒體則是報導「100元怎麼過生活」、「CP值超高店家」，洗腦洗到生活品味都蕩然無存。

對此，許多網友紛紛回應，「現在還有真正的愛國商人在正當做生意嗎？不是都去標政府標案了嗎？詐騙、雞蛋、軍火好賺的勒，誰還在規規矩矩繳稅做生意」、「這次工資每小時漲6元、外送一單45元也是一樣，駡的人就是管你去死，你的困難不要告訴我」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

