金色三麥酒在日本更便宜！Cheap痛批「吃定台灣人」 執行長致歉

對於金色三麥啤酒價格爭議，董事長葉冠廷表示「未來會重新檢討各市場的定價策略」。（圖／資料照）

近期金色三麥董事長兼執行長葉冠廷分享，旗下蜂蜜啤酒在日本上架，網友發現酒的售價比台灣便宜，引發爭議；如網紅Cheap便發文批評「簡單說就是吃定你台灣人」。如今葉冠廷發聲「近日因為跨市場價格被拿來比較，讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉」，他表示可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來會檢討定價策略。

日前葉冠廷發文指出，金色三麥蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨上架，有網友發現，該酒在日本的售價每瓶549日圓（含稅）換算新台幣約110元，但台灣卻是賣125元，不少人搖頭表示「以後到日本再喝金色三麥」、「坑自己人」，也有人認為可能是菸酒稅問題。

當時葉冠廷回應，理解大家會有這樣的感覺，因為近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為看起來比較便宜；另外，啤酒出口不用繳酒稅，但在台灣需支付菸酒稅等賦稅。事後Cheap發文批評，日幣雖然貶值，但跨海運費、倉儲、進口關稅、日本通路代理商、批發商、零售商抽成「這些加一加還會比較便宜？」

金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，網友們發現價格換算後比在台灣便宜。（圖／翻攝自Threads @ceosunmai）

Cheap直言，「簡單說就是吃定你台灣人啦，敢賣這個價，是因為你買單，所以他敢賣。」Cheap認為，金色三麥在日本比不過Asahi、Kirin才需要低價搶市，「不如大方承認：為了讓台灣品牌打入日本，所以初期採取補貼政策。」

如今葉冠廷再度發表聲明，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。」他說明，金色三麥進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。

葉冠廷表示，自己可以理解，大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠「未來我們也會重新檢討各市場的定價策略，謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

