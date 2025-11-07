金色三麥×必勝客×林聰明沙鍋魚頭等重磅講者齊聚！「2025飲食創新大論壇」早鳥優惠熱賣中！

撰文＝編輯部

被譽為「飲食產業奧斯卡獎」的權威評鑑「食創獎」由飲食產業專業媒體《食力》、台灣第一飲食群募平台《拾光》共同主辦。頒獎典禮於2025年12月11日（四）在三創生活園區12F Syntrend Show盛大登場！典禮後將舉辦年度重磅講座「2025 FIA飲食創新大論壇」，探討品牌如何突破自我、突圍台灣市場，探索飲食產業如何跳脫侷限、轉化挑戰，創造下一波成長能量。11月11日前報名就享8折早鳥優惠，席次有限要搶要快！

產業領袖齊聚「2025 FIA飲食創新大論壇」 激盪飲食創新與永續新能量！

產業重磅講者包括必勝客董事總經理梁家俊、開展餐飲集團董事長邱泰翰、金色三麥集團總經理葉淑芬、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧、KANTAR凱度台灣董事總經理王曉娟、好嶼HOSU主廚李易晏 、奇美食品行銷經理陳欣愉、台灣奧特奇股份有限公司業務發展暨行銷經理張鈺雯等飲食產業界領導者，共同探討「飲食永續」的創新實踐與未來趨勢。

廣告 廣告

面對外食需求持續攀升、餐飲市場蓬勃發展的同時，台灣餐飲產業也正迎來前所未有的轉型關鍵期。缺工問題延燒、經營成本攀升、消費行為轉變，業者不僅要「招人」，更要「留人」；不僅要應對日新月異的數位操作模式，更要在分眾化、多元化的網路戰場中，精準掌握消費者脈動。如何跳脫傳統思維，串聯跨領域資源，激發「產業創新」與「飲食創新」的嶄新能量，已成為品牌前進的關鍵課題。

隨著全球永續浪潮不斷推進，飲食產業也不再只是滿足味蕾的事業，而是兼具環境、社會與經濟責任的行動者。在面對氣候變遷、剩食議題與供應鏈重整等挑戰時，企業該如何以創新實踐永續，讓理念真正落地並被消費者認同與參與，正是新時代飲食品牌的核心競爭力。

以「破框未來，引爆飲食產業新勢能」為主題的「2025 FIA飲食創新大論壇」，將集結飲食產業創新實踐者，透過跨域對話與真實經驗分享，激盪思維、突破框架，帶領產業探索未來飲食的無限可能，為下一波成長能量點火。

2025 FIA飲食創新大論壇 ：

活動期間：2025年12月11日（四） 13:30-18:00（13:00開始入場）

活動地點：三創生活園區12F Syntrend Show（台北市中正區市民大道三段2號12樓）

報名網址：https://foodchill.tw/project/2025fia-forum

售票方案：

早鳥票1600元（11/11前，8折優惠，現省400元）

單人票2000元

雙人套票3600元（9折優惠，現省400元）

五人套票8500元（85折優惠，現省1500元）

季刊套票2944元（92折優惠：2000元單人票＋價值1200元的《食力》季刊1年份4期）

超值季刊套票3872元（88折優惠：2000元單人票＋價值2400元的「《食力》季刊兩年份8期＋加贈2期」）

企業團體報名另有優惠價格，請聯繫（02）23518831

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

大成集團攜手雞農不使用抗生素養殖 第三代韓芳豪：目標希望大成所有白肉雞都無抗飼養

一天15萬營收只靠2人4機？解密樂活速食坊的AI餐飲革命

全家便利商店DEI計畫揭密！從溝通墊板到無豬肉標示 如何真正做到友善細節？