金色三麥「日本售價比台灣便宜」被砲轟再發聲 超商火速停售

金色三麥蜂蜜啤酒被發現日本售價比台灣便宜。（圖／金色三麥）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

金色三麥集團董事長、執行長葉冠廷日前在社群分享，自家旗下蜂蜜啤酒在日本伊勢丹百貨開賣，未料售價卻被發現比產地台灣還便宜，引發抵制潮，儘管事後解釋原因仍不被民眾買單，業者今（7日）發聲明表示，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

有網友發現，金色三麥蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓，約新台幣109元，但原產地台灣售價卻是125元台幣，雖然葉冠廷出面滅火說，近年日幣相對台幣弱勢，換算後讓人誤以為看起來比較便宜，並指啤酒出口不用繳酒稅，不過在台灣販售的話，就要依照台灣的法規繳納菸酒稅；不過網友認為，賣到日本還是要繳日本的稅，價格不該比原產地還便宜。

金色三麥今再度發聲明表示，隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論，對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動，近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本，未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

