「金色三麥」日本定價比台灣便宜遭炎上 集團發聲明回應

台灣精釀啤酒品牌金色三麥因台日售價差異引發熱議。網紅Cheap直言看到執行長拿匯差跟稅制當理由是在欺騙社會，「簡單說就是吃定你台灣人啦！」，金色三麥也在6日晚間發出官方聲明回應。

台灣精釀啤酒品牌金色三麥因台日售價差異引發熱議 。（圖／翻攝自 金色三麥集團董事長 葉冠廷 Threads ）

金色三麥集團董事長、執行長葉冠廷5日在Threads分享啤酒在伊勢丹上架的照片，畫面可見日本售價549日圓，但有台灣民眾發現，經換算台幣在日本只賣約110元，但台灣卻要賣125元，引發熱議。葉冠廷回應，「我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。」

廣告 廣告

網紅Cheap也在臉書發文寫下「好大的盤子」，金色三麥的蜂蜜啤酒，台灣賣125元，日本賣109.8元，被網友罵說「坑自己人」執行長說，是因為出口不需繳納台灣酒稅，還有日幣貶值。他直言，「騙誰啊，感覺智商被羞辱了，不用繳台灣的菸酒稅，但要繳日本的酒稅阿，日幣貶值沒錯，但跨海運費、倉儲、進口關稅、日本通路代理商、批發商、零售商抽成，這些加一加還比較便宜？」

Cheap指出，簡單說就是吃定你台灣人啦，金色三麥在台灣敢賣這個價，是因為你買單，所以他敢賣他在日本沒名氣，打不贏Asahi、Kirin才需要低價搶市，還可以說「日本百貨有賣」回台灣打著「台灣之光」，然後賣更多125元的啤酒台灣品牌本來就愛坑自己人，HTC、華碩、納智捷都幹過，在台灣賺取高額利潤，拿這筆錢去補貼海外市場被抓包還找一堆藉口。「不如大方承認：為了讓台灣品牌打入日本，所以初期採取補貼政策，台灣人聽起來還比較舒服一點。」

金色三麥官方聲明。（圖／翻攝自金色三麥 Threads ）

6日晚間金色三麥也發出官方聲明回應，再度提及日本市場售價不僅依通路檔期調整，另也因匯率換算問題，價格呈現落差，加上不同國家通路、稅制與營運成本的差異，影響最終售價。「我們理解，價格不只是數字，更承載著消費者對品牌的期待與信任。金色三麥會正視這次的聲音，持續檢視和調整市場價格，在兼顧品牌價值、品質承諾與消費者感受之間，尋求更好的平衡。」

金色三麥強調，「金色三麥始終以台灣釀造為本，謝謝每一位願意提醒、願意對我們提出期待的朋友。這些聲音，都是讓我們持續成長、做得更好的重要力量。最後，真心謝謝大家一路以來的支持、關注與直率的提醒。我們會帶著這份信任，繼續把酒釀好、把品牌做好。」

延伸閱讀

他酸「30歲還穿UNIQLO」網一面倒反擊 釣出超多名人也在穿

桃園電動機車補助「最高4.4萬」 再新增兩大加碼方案

台彩推5款刮刮樂新品 「1200萬大吉利」總中獎率70%