金色三麥「日本更便宜」遭炎上！董座聲明提油救火 網轟：不如別發

日前金色三麥董事長葉冠廷，在Threads上分享自家產品在日本伊勢丹百貨上架的影片與照片。 圖：翻攝自金色三麥董事長葉冠廷Thread

[Newtalk新聞] 台灣知名的釀酒品牌「金色三麥」，最近因為被發現人氣商品蜂蜜啤酒，在日本百貨超市零售單價竟比在台灣便宜，遭到炎上。雖然事後金色三麥官方和董事長葉冠廷都發聲明澄清，台灣賣比較貴是匯率和稅制的問題，並承諾未來會調整定價策略，但仍不被網友買單，「台灣慣老闆無誤」、「這種打太極的聲明還不如別發」。

日前金色三麥董事長葉冠廷，在Threads上分享自家產品在日本伊勢丹上架的影片與照片。卻被網友發現，金色三麥的蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓(約新台幣110元)，而在台售價卻是125元，引起大量網友不滿，怒批「把台灣人當盤子」。

雖然事後金色三麥官方和葉冠廷發聲明澄清，金色三麥自2021年進駐日本伊勢丹百貨，初期定價為589日圓，後續通路調整到549日圓，不同品項從549到627日圓不等，實際售價依通路檔期調整；另外，過去5年間，日幣貶值幅度約23％，2021年上架初期日幣兌換台幣的匯率為0.25，折合台幣約137元，但隨著日幣貶值，才會出現價格在兌換之後的落差。

加上每個國家的在稅制、通路結構和營運成本上都不同，葉冠廷表示，啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。最後葉冠廷承諾會重新檢討各市場的定價策略，並對部分感到失望的消費者致歉。

但此說法不被網友買單，認為說法模糊，是在提油救火。「正確回覆：我們馬上修正價格 絕對比日本便宜一定換來好評，你真的是台灣慣老闆無誤」、「你還是沒有解釋，為什麼商品出海，增加這麼多額外成本，還能賣比本土便宜啊，這種打太極的聲明還不如別發」。

金色三麥官方和董事長葉冠廷都發聲明澄清，台灣賣比較貴是匯率和稅制的問題，並承諾未來會調整定價策略。 圖：翻攝自金色三麥董事長葉冠廷Thread

台灣知名的釀酒品牌「金色三麥」，最近因為被發現人氣商品蜂蜜啤酒，在日本百貨超市零售單價竟比在台灣便宜，遭到炎上。 圖：翻攝自金色三麥董事長葉冠廷Thread

金色三麥官方聲明稱，過去5年間，日幣貶值幅度約23％，2021年上架初期日幣兌換台幣的匯率為0.25，折合台幣約137元，但隨著日幣貶值，才會出現價格在兌換之後的落差。 圖：翻攝自金色三麥董事長葉冠廷Thread