金色拿鐵背後的代價 美小企業撐不住關稅衝擊

在美國一杯金黃色的薑黃拿鐵，背後卻藏著全球關稅戰的壓力。數百萬家美國中小企業，因為進口關稅正推高成本、擾亂供應鏈，迫使四處搬遷生產線。儘管華爾街股價節節上升，大企業還能談笑風生，但小企業卻被迫在關稅迷霧中苦撐。

紐約與紐澤西的咖啡廳近年吹起一股金拿鐵熱潮，咖啡與濃厚奶泡，加上一匙薑黃，成為養生飲品的新寵。但供應這些飲品所需的薑黃粉，近期可能面臨漲價壓力。

印度食品品牌創辦者巴爾加瓦表示：「不知道這些關稅會怎麼樣發展，這完全改變了我們品牌的競爭市場的能力。」他的品牌主要販售印度奶茶與薑黃飲品，但連包裝罐都必須課稅。「我們品質最佳的瑪薩拉奶茶源自印度，薑與肉桂來自越南，罐裝包裝一直來自中國，上一批的罐裝貨，我已經支付20到25%的關稅。」

廣告 廣告

巴爾加瓦指出，美國氣候不適合種植阿薩姆茶，無法實現完全在地生產。「我們就是沒有那個氣候，無法在美國種阿薩姆茶，這不可能。」

不只是咖啡業者，家用廚具品牌也受到影響。今年夏天，美國對鋼鋁進口關稅翻倍，多重課稅疊加效應讓廚具品牌不敢進貨。家用廚具品牌執行長畢洋說：「今年大半時間我們無法引進商品，我們產品線的複雜性在於有很多鋼鐵零件，我們的產品像廚房剪刀或廚房刀具都要付額外關稅，不僅要支付國家和區域關稅，還要再疊加材料關稅。」

供應鏈複雜度在短短幾年內翻了十倍，要更換製造商也需投入大量資金。畢洋指出，他們把一大部分製造搬到加拿大，並推出新產品從歐洲生產。「現在每個地區都有不同程度的關稅，所以每個地方要製造都要投入新成本，新的設置成本不但耗費時間、金錢、資源還有精力。」

美國97%的進口商為中小企業，貢獻全國三分之一的進口總值。然而在艱苦撐下去的同時，華爾街大型零售商卻受益於規模優勢。CNBC報導指出，雖然最初關稅震撼零售業，但多家大型零售商股價從4月初以來大幅上漲，部分上漲幅度達到99%到164%。

沃頓商學院預算模型中心主任史密特斯分析：「小企業有點像煤礦坑裡的金絲雀，預告如果關稅持續，大企業會發生什麼，最終大企業也無法倖免。關稅對小企業的影響，也揭示大型零售商如何巧妙規避衝擊。」

美國約有3600萬家小企業，無法像大型零售商透過規模經濟攤平成本。史密特斯補充，大企業甚至具備政治操作能力，「可以為自己的利益爭取各種豁免。」

中小企業遍布全美，僱用近一半勞工，創造43%的GDP。在關稅壓力下，誰能撐過去，誰會被淘汰，仍無法預測。即便川普時期的大規模關稅政策帶來紅利，也難以穩住整體產業的波動。

更多 TVBS 報導

好市多怒告川普政府！加入反關稅訴訟戰隊 背後動機曝光

南韓關稅也降！美商務部證實「調低至15％」 與日本、歐盟一致

台美關稅談判進展曝 路透：台灣力拚從20%降到15%

AI助攻美國黑色星期五網購破3700億 實體店遜色

