金芭黎舞廳傳明年初歇業！原因曝光 網憶「護國舞小姐」

高雄「金芭黎大舞廳」傳明年1月中歇業。（本刊資料照）

高雄「金芭黎大舞廳」乘載許多老一輩回憶，如今驚傳即將歇業消息，讓網友震驚不已，感嘆它幫忙養活了不知多少家庭。

根據《壹蘋新聞網》報導，由於地主決定不續租，金芭黎大舞廳將於租約期滿，明年1月16日結束營業，舞廳內部高層證實此事，未來舞廳的員工則會轉去「大世界」舞廳。

金芭黎舞廳傳將歇業 民眾震驚

臉書粉專「高雄美食走跳-刁嘴公主」也分享此消息，讓許多網友直呼震驚！畢竟這間舞廳當時可是連Covid-19疫情都撐了過來，感嘆「不知道養活了多少單親破碎家庭，也養活了下一代的主人翁、早就了不少人第二春成立新的家庭⋯」「八大行業的熱潮已經過去了」「沒辦法打保齡球了」

2020年高雄金芭黎舞廳緊急清消，一度攻佔新聞版面。（本刊資料照）

不少網友更聯想到「護國舞小姐」，當時金芭黎大舞廳1名工作人員，揭發1名台商確診還沒戴口罩趴趴走，成功阻擋疫情，因此受封護國舞小姐；最後台商因隱匿活動史等，遭高雄市衛生局重罰30萬。

不過金芭黎當時因爆出疫情導致生意一度一落千丈，更傳舞小姐因此遭封殺，後來輾轉由高雄勞工局輔導至勞工局擔任約聘人員，後來離職。

