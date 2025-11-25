金芭黎舞廳傳明年1月熄燈 新冠「護國舞小姐」轟動全台

高雄市苓雅區知名「金芭黎大舞廳」歷史悠久，是當地著名的地標，如今卻傳出將於明年1月16日結束營運，消息曝光後讓在地人震驚不已。許多網友感嘆，金芭黎大舞廳承載許多老一輩的回憶；也有不少人想起在2020年新冠疫情期間轟動一時的「護國舞小姐」。

美食部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」今天在臉書粉專發文表示，高雄歷史眼淚多一處，位於四維路、中山二路轉角處的金芭黎大舞廳，明年1月將歇業，地主不再續租。

據了解，金芭黎大舞廳前身為「金蒂舞廳」，業者2009年花費數千萬改裝並更名，吸引消費者朝聖。

金芭黎大舞廳將歇業的消息傳出後，讓在地人相當震驚，網友紛紛留言感嘆，「從金蒂舞廳到金芭黎舞廳，曾經一起撐過新冠疫情，不知道養活多少單親家庭，也養活了下一代主人翁」、「八大行業的熱潮已經過去」、「連去都沒去過，竟然要關了」、「以前有去打過保齡球」、「每天必經之路，時代的眼淚又要滴下了。」

不少網友也想起新冠疫情期間的「護國舞小姐」，當時金芭黎大舞廳一名工作人員揭發有台商確診卻沒戴口罩趴趴走，成功阻擋疫情，因此被封為「護國舞小姐」；不過金芭黎也因為爆出疫情導致生意一落千丈，更傳出該名舞小姐因此遭封殺，後來在善心人士協助下，改從事其他工作。

