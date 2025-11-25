金芭黎舞廳驚傳熄燈 「護國舞小姐」一戰成名

高雄金芭黎舞廳將結束營業。（圖／東森新聞）





高雄金芭黎舞廳將於明年1月16日租約期滿後歇業，消息曝光震驚在地人及網友，許多人感嘆承載老一輩回憶的舞廳將畫下句點，也有不少人想起轟動一時的「護國舞小姐」事件。

臉書粉專「高雄美食走跳 刁嘴公主」表示，因地主不再續租，金芭黎將在明年1月歇業，並大嘆「高雄歷史眼淚多一處」。據悉，位於精華地段、佔地近千坪的金芭黎，前身為「金蒂舞廳」，2009年斥資數千萬元改裝後，內設舞池、包廂與「壽山保齡球館」，長年吸引市民前往消遣。

金芭黎一躍成為全國焦點，是2020年新冠疫情期間，有工作人員揭發確診台商未戴口罩外出，進而避免疫情擴散，因此被稱為「護國舞小姐」。然而，挽救許多人性命及家庭的舞小姐，事後卻傳出遭到封殺，舞廳也因台商生意大幅下滑，即使勞工局出面協助，部分舞小姐轉任約聘，不少員工之後仍陸續離職。

據《壹蘋新聞網》報導，舞廳內部高層證實，歇業主因是地主不再續租，不過現有員工權益不受影響，未來將轉往同公司旗下的「大世界舞廳」服務。隨著金芭黎降下謝幕的帷幕，也象徵曾與「大帝國」「大世界」並列的高雄三大舞廳時代正式落幕。

