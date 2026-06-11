金苗37》金曲音樂節系列活動開跑 蔡依林製作人揭密幕後故事

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金曲國際音樂節系列活動，將於6月24至26日登場。（台視提供）

「2026 GMA金曲國際音樂節」系列活動，將於6月24至26日登場，內容包含「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」、「音樂論壇」、「產業分析會議」、「快速媒合會」及「商展交易中心」等系列活動。

「音樂論壇」力邀來自美國、英國、日本、泰國等地的音樂產業領袖來臺交流，包含拉丁錄音學院執行長Manuel Abud剖析拉丁音樂全球浪潮；泰國影視權威GMM TV高層分享「泰劇×音樂x粉絲文化經營」跨界模式； 英國製作人Richard Craker主講「從國際到華語流行：Richard CRAKER 的跨國音樂製作」，將分享與華語天后蔡依林合作專輯的幕後實務與敏銳觀察，並由資深音樂人左光平擔任引言人。

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在「產業分析會議」活動方面，邀請多香港Clockenflap音樂節共同創辦人Justin Sweeting與「物子巡演工作室」負責人嚴敏，共同主講「亞洲現場音樂市場的崛起」；曾任SXSW副總裁的資深產業顧問James Minor、M for Montreal國際開發總監Lori Ethier，則將探討「進軍北美音樂市場：機會與策略」。

「快速媒合會」，安排每天10組重量級國際買家，與事前預約的國內產業人士進行精準對談，攜手開拓全球市場的無限新契機！

此外，為期三天的「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」，不僅是一場音樂饗宴，更是臺灣音樂人對接國際市場、爭取海外演出機會的前哨站。

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