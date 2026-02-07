金荷娜來台爬山累癱！客語現學現賣超萌 率2男神赤腳踩酸菜

小刀率金荷娜、南優賢、李濬榮與肌肉山山共闖客家古道。（圖／客台提供）





跨國實境綜藝《細細山路私密達》正式公開精彩預告與首集內容，由韓國「三金影后」金荷娜、人氣韓團主唱南優賢、演員李濬榮，聯手台灣金鐘主持彭小刀與百萬網紅肌肉山山，組成五人「細細山路小隊」，五位成員計畫在 10 天內連續挑戰 10 條台灣古道，展開這場體力與文化交織的磨合之旅。

首站走進綠意環繞的「渡南古道」，還沒開走就先聽到肌肉山山在前頭大喊客語：「𠊎做得！」一句話瞬間點燃士氣，南優賢與李濬榮立刻跟上齊聲呼喊，笑聲在山林間回盪。

細細山路小隊成員體驗腳踩酸菜的傳統製作過程。（圖／客台提供）

一路上，南優賢乾脆把登山路當舞台，邊走邊開嗓高歌，讓原本氣喘吁吁的隊伍多了幾分輕鬆；李濬榮則不時停下腳步拍照，對台灣山林滿臉驚嘆，當陡坡讓大家集體累到說不出話時，金荷娜現學現賣，說出客語：「悿。」可愛的表現，反而逗得全隊笑到停不下來。

走進客家庄，體驗酸菜製作更是狀況連連，五人赤腳踩進酸菜堆，小刀一聲聲口令像在帶操，南優賢對這種原始的工序感到十分新奇，積極參與每個細節，李濬榮和肌肉山山乾脆踩出節奏感，玩到一半，眾人驚覺剛剛吃的酸菜也是這樣做出來的，頓時爆笑聲不斷



