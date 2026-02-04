金荷娜笑談台韓蚊子差很大！「他」被咬最慘 彭小刀私下暖男行徑曝光

由台韓聯合製作、備受矚目的全新實境慢綜藝《細細山路私密達》，今（4日）舉行正式開播記者會。節目核心成員：金鐘得主彭小刀、韓國國民三金影后金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及百萬人氣 YouTuber 肌肉山山首度合體出席。除了分享錄影趣事，以及最愛的客家美食，金荷娜更曝台韓最大差異，不僅天氣熱，蚊子也好多，蚊子特性大不同，整趟路程被咬的最慘的是他。

作為節目的靈魂人物與地主代表，身為道地新竹客家人的彭小刀分享道：「開拍前夕適逢颱風，當時內心十分忐忑，非常擔心行程受阻。所幸錄影期間似乎冥冥之中受到眷顧，除了苗栗之外，其餘拍攝點皆氣候宜人，避開了雨勢，這趟旅程宛如上天祝福的恩賜。」提到客家美食，金荷娜對於米苔目、客家湯圓印象深刻，南優賢印象最深刻的食物是湯圓，因為都是自己搓出來的，甚至能感受到彭小刀的手味稱：「刀刀好像沒有洗手！」小刀直喊：「我有洗手啦！」

▲ 南優賢最好南朋友本份，對現場媒體狂放電。（圖：客家電視）

此外，金荷娜、南優賢，以及肌肉山山一致認為彭小刀是暖男，甚至私底下自言自語說的話，對方也記在心中去完成。眾人笑喊已經說要住小刀家，南優賢甚至詢問「能把車一起開回韓國嗎？」彭小刀大方笑著說，我的車就停在樓下，都拿去啦。

有趣的是，身為韓國成員的肌肉山山，中文能力非常好，同時身兼主持群的翻譯，坦言第一天壓力大到在床上哭了，到了第三天後收到大家的支持與加油就放輕鬆了「反正大家也聽不懂，隨便翻譯就好！」笑翻現場。對此，金荷娜與南優賢也表示對不起，真的不知道肌肉山山一開始壓力這樣大。

▲ 肌肉山山身兼主持與翻譯，自曝第一天壓力大哭了。（圖：客家電視）

提到對於台灣最印象不同之處，金荷娜表示來台前有在韓國查了一下台灣的天氣，沒想到實際到現場真的好熱，甚至蚊子好多，「韓國的蚊子很大隻，且會嗡嗡叫，所以很容易發現，但是在台灣當你還沒發現到蚊子的時候，已經被咬了！」更爆料南優賢被咬的最慘，不僅臉上都被咬，甚至還咬到腫起來。

▲ 金荷娜透露演出客語戲劇意願，笑稱可以都不說話嗎。（圖：客家電視）

小刀期望這不單是一次旅遊紀錄，更是一場「破圈」的文化嘗試，盼透過台、韓明星的跨界合作，將客家故事與迷人風景推廣到不同族群，讓更多人看見深厚的客家風情。此外，小刀透露節目中精心設計了許多「客家流行金句」，以幽默好記的方式將傳統客語與現代流行元素結合，期待能引領一波客語學習熱潮。成員們更期盼《細細山路私密達》能有第二季，帶著挑戰的心情來爬山，金荷娜甚至到錄影結束後稱：「我好想繼續爬下去。」

▲ 道地新竹客家人的彭小刀，被眾人稱是暖男。（圖：客家電視）

大勢演員李濬榮雖遺憾缺席記者會，但驚喜捎來 VCR 向現場致意。影片中他展現滿滿誠意，開場便以流利客語問候，並感性分享：「在為期 10 天的旅程中，與成員們共同經歷了許多充滿新鮮感的『第一次』，並在過程中深度體驗客家文化與美食。」他更感性表示：「能親自走過客家先輩們曾行經的古道，是一段極其珍貴且難忘的回憶。」影片最後，李濬榮再次用客語驚喜告白「承蒙你（謝謝）」與「?愛你（我愛你）」，熱情呼籲觀眾務必準時收看，感受這份跨越國界的感動。

《細細山路私密達》將於 2 月 8 日晚間 8 點在客家電視首播，晚間 9 點於中華電信 MOD、Hami Video 影劇館+(plus)、LINE TV 上架；2 月 28 日起晚間 6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立綜合台接力播出。誠摯邀請觀眾鎖定《細細山路私密達》，一同感受每一段山路背後的感動與故事。

