金莎在冰島被求婚了！小17歲男友海邊單膝下跪 曾被嘲「母子戀」如今甜蜜圓滿
42歲女星金莎要結婚了！她透露近日已接受25歲男友孫丞瀟的求婚，以冰島鑽石沙灘的極光為背景，這段曾因17歲年齡差引發討論的感情，再度成為話題焦點。
12月23日，孫丞瀟選在冰島鑽石沙灘求婚，兩人在極光和冰川前甜蜜擁吻，場面相當浪漫。隔天，金莎在社群平台發文，簡單宣布喜訊：「時間2025.12.23；地點冰島鑽石沙灘；事件求婚。」瞬間吸引大量留言祝福。
事實上，這段感情一開始並不被外界看好。2022年戀情公開時，17歲的年齡差讓兩人被貼上「母子戀」標籤，孫丞瀟也一度被質疑動機。不過交往期間，他的付出逐漸改變外界看法，包括追求階段連續53天下廚，完成159道不重複的料理，並避開金莎的過敏食材；將她的〈星月神話〉歌詞刻在餐盤上；高原旅行時背著身體不適的她行走；也主動提出婚前財產公證。過去被爆出緋聞時，他也在15分鐘內出面澄清。
隨著時間推進，外界態度逐漸轉變。多數網友轉為送上祝福，朱丹等圈內友人公開表達恭喜，雙方家人也表示支持。不過金莎先前受訪時提到，目前並不急著辦婚禮，更重視兩人一起生活、旅行的過程，兩人何時會真正登記結婚，尚未對外說明。
