金莎母子戀成真！「14字扭轉風向」 身份轉換首發聲

男星孫丞瀟求婚女星金莎成功。（圖／翻攝自金莎微博）





現年44歲女星金莎和小19歲男星孫丞瀟在2023年戀愛，當時被嘲是「母子戀」，不過隨著兩人的穩定感情，到昨日正式曬出影片宣布求婚成功的影片，都直接逆轉風向，而金莎也在訪問時候做出回應了。

「母子戀」風向逆轉 曬求婚影片

金莎與孫丞瀟去到冰島旅遊，昨日在微博分享了被求婚的影片，並簡單以14字寫下「時間2025 12 23 地點 冰島鑽石沙灘 事件 求婚」，分享了兩人升格為未婚夫妻的喜訊，引發全網祝福。

金莎答應求婚首度發聲

根據陸媒報導指出，金莎事後接受訪問時候，表示：「比起急辦婚禮，更想攜手看風景」，對於婚期暫時並沒有多說。據悉，孫丞瀟為了追求金莎，孫丞瀟為她做了不重樣的百餘道菜，才終於俘虜了金莎的芳心。



