金莎「差17歲姐弟戀」甜如偶像劇！一見鍾情寫下緣分 熱戀孫丞瀟3年打臉酸民

42歲的金莎與小17歲的男友孫丞瀟，因互動模式與近期熱播劇《狙擊蝴蝶》中「姐姐×年下」的設定相似，被部分網友稱為「現實版狙擊蝴蝶」。從2023年曾被嘲諷為「母子戀」，到如今穩定交往三年，兩人用行動淡化外界質疑。

兩人因一次聚會一見鍾情，後續由孫丞瀟主動追求。他曾連續53天親自下廚、準備159道不同料理，還將金莎的代表作《星月神話》歌詞刻在餐盤上。金莎則是在工作上支持他從新人演員出發，而孫丞瀟也強調維持經濟獨立，甚至曾主動提出婚前財產公證，希望外界不要以「吃軟飯」看待自己。

廣告 廣告

戀情初期因年齡差距受到不少負面評論，然而3年來兩人感情往定，漸漸改變外界觀感。兩人的日常互動不時被粉絲目擊，包括牽手散步、一起外出購物或露營遛狗。先前傳出酒吧烏龍緋聞，孫丞瀟迅速激動澄清「不是我」，金莎也以輕鬆方式回應「臉盲但認得男友」，兩人合力化解爭議。《狙擊蝴蝶》的熱播讓這段戀情再度受到關注，網友把部分劇中橋段聯想到兩人的日常，成為討論焦點。

延伸閱讀

趙又廷高圓圓超市放閃！姐弟戀結婚10年「這動作」甜到上熱搜 網暴動：這就是嫁給愛情

42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜