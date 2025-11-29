金華特四區用來保存史前古物…恐影響12層大樓工程！北市府回應了

台北市政府外觀。廖瑞祥攝



台北市大安區金華街特四、特五基地原本規劃興建的行政大樓與金華社宅，計劃包括派出所、消防宿舍及日照中心等設施，近期特五基地挖到史前陶片及歷史建物「台北監獄尖底明溝」的遺跡，市府暫定將這些文資移到特四基地，引發議員質疑，市府將社宅「KPI」凌駕於人民權益之上，對此都發局表示會加速特五工程，並評估文資站存替代地點。

都發局規畫在大安區錦安里的特四、特五基地興建地上12層、地下3層的行政大樓，以及金華社宅設有消防局職務宿舍42戶、和平東路派出所、老人日照中心等，後者則有社宅、幼兒園、大安區民活動中心、里辦公室的社宅。市議員王欣儀指出，為了處理特五基地的文資爭議，市府選擇將特四基地用來暫時保存這些文物，這不僅浪費了本應快速啟動的行政大樓建設時間，還可能延誤至少5至6年。

王欣儀強調，和平東路派出所已經使用近50年，建築狹小且破舊，經過多年的爭取才將其納入特四基地進行重建，此外，特四基地原計劃增設42戶消防宿舍及日照中心等設施，卻由於市府選擇將文物暫存至該基地，原本應該得到改善的基層設施再次被迫推遲。

王欣儀批評，市府這樣的決策「極度短視」，特別是考慮到未來工料短缺、物價上漲等風險，難保新增的經費不會超過4500萬元的預算。她呼籲市府應該積極與當地居民溝通，尋求更合適的文資保存替代方案，特四機關用地別再被犧牲。

對此，台北市政府都發局表示，特四及特五基地採取整體規劃設計，並且分期開發。在文資處理方面，市府強調，必須遵循文資保護法規，並在文資審議規定與程序調整下進行。根據今年文資大會審議通過的修復再利用計畫，特五基地內的「舊台北監獄尖底明溝」將就近移至特四基地保存，待特五基地的社宅建設完成後，再將文物移回展示。

都發局表示，特四基地的機關大樓新建工程將調整為2031年開工，2036年完工啟用。市府會同步推動特五基地工程，預計2026年下半年開工，並於2031年完成。未來，市府將繼續在文化資產保存與公共服務建設之間取得平衡，確保兩者的需求能夠兼顧。

副市長李四川在回應時表示，基層民生需求必須得到保障，但同時也必須遵循相關文資法規。市府會要求文化局與文資委員會進一步協調，尋求更妥善的處理方式，確保市民的需求不會因為文資保存問題而被忽視。李四川表示，政府將繼續努力尋找最合適的方案來解決這一問題。

