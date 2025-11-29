金華特四文資暫置引爆爭議 王欣儀為警消權益 長照家庭請命 蔣萬安允諾重啟評估

MEITU 20251129 100213765

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月28日在市政總質詢嚴正指出，大安區金華社宅特四、特五基地開發，原本承載市民對居住正義、治安與長照的期待，但市府卻為了趕特五（社宅）進度，將特四作為文資暫置區，導致特四（行政大樓，可提供公共服務）整體開發延宕至少 5 至 6 年！

她痛批「警消的執勤環境、消防員住宿、家庭長照負擔，真的都比不上4千多萬搬遷費嗎？文資雖然珍貴，但畢竟是「死物」，真的能凌駕於「活生生」的基層同仁及市民需求之上？市府的價值排序到底出了什麼問題？」

王欣儀說明，特五基地自 109 年起陸續挖出史前陶把與尖底明溝等遺構，許多團體主張應「現地保存」，也有文資委員認為部份古物不具文資價值，可就地回埋；但市府堅持特五基地一定要蓋社宅，才造成古物必須移置，原本廠商評估移置八里、宜蘭皆可技術克服，但市府最後卻做了極為錯誤且短視的決策，選擇將文資放到特四，認為可就近管理保護並節省公帑約4500萬元！

王欣儀指出，和平東路派出所使用近 50 年、空間狹小破舊，經多年爭取遷建才納入特四，如今卻因市府節省經費再度延後；原規劃新增的 42 戶消防宿舍也全數停擺。長照方面，大安區日照需求與日俱增，基地周邊更只有一處收托 24 人，量能早已不足。特四延宕 5、6 年，等於讓數百個家庭繼續承受照護壓力。

圖說：今年8月3日金華社宅地方說明會現場。

王欣儀並質疑市府是否評估過未來成本風險？「延後多年後重新發包，缺工、缺料、物價高漲，誰能保證增加的工程經費不會超過 4,500 萬？甚至是數億元！」

王欣儀指出，金華學區只有中正國中與金華國小，長年額滿；地方反對社宅不僅是因為生活環境、交通恐遭衝擊，更是就學資源將被壓縮。市府卻忽視地方疑慮、硬推特五社宅，還讓原本用來平衡衝擊的特四配套延後，形同對居民失信！

王欣儀要求，市府應積極與在地居民溝通，尋求共識！此外，特四機關用地不應再被犧牲，異地暫置並非不可行，市府應立即重啟替代場址評估，並提出明確時程，避免未來再追加更多預算，確保警消、日照等設施不再被拖延。

市長蔣萬安答詢時表示，將請文化局再與文資委員充分溝通，研議是否有其他更合適的文資暫置地點，以避免影響特四基地（含派出所及相關公共設施）後續的興建期程。副市長李四川也補充，基層同仁的權益一定要保障，但相關文資法令仍須遵循，後續將要求文化局與文資委員進一步協調，尋求更妥善的處理方式，並確保工程能順利推動。