金華社宅特四開發延宕 王欣儀籲異地放文物避免影響

▲王欣儀(右)呼籲，異地放文物，避免特四開發延宕。(圖：摘自議會直播)

金華社宅特四特五基地，特五部分，從一○九年陸續挖出史前陶片，日據時代文資，許多關注考古民眾、社團主張，既然持續挖出重要文物就應現地保存。台北市議員王欣儀二十八日在議會質詢表示，金華社宅特四開發延宕五、六年，建議異地存放文物，避免影響開發期程。

王欣儀指出，市府為了達成社宅績效，堅持特五一定要蓋社宅，導致古物必須要移走，原本考古廠商評估認為，可以移到八里、宜蘭，技術上可以克服，但市府目前決策，特四基地蓋一個五百平方公尺倉庫存放古物。她請教市長、副市長，個人認為，這是一個錯誤、非常短視的決策。

因為導致特四基地行政大樓，原本提供公共設施服務、基層警消需求，被迫延宕五至六年開發期程，不僅犧牲基層警消權益、市民長照需求，恐怕引爆地方更大民意反彈。

根據都發局回覆，延後開發的優點，特四作為文物暫置地點，可以就近保護文物、節省公帑四千五百萬元。特五文物移到特四，也讓特五施工更為順遂，以廣慈社宅為例，開發前當地聲浪反彈很大，完工後就扭轉當地里民印象，建議先辦理特五社宅，提供良好社宅設施，再來興建特四行政大樓。延後開發的缺點，就是相關單位延後進駐，就只有這麼一句話。

王欣儀進一步指出，珍貴文物還是死物，死物比活人重要嗎？活人需求都顧不來，重點是這些古物應重視保存，但為何要放在市區精華地段，造成這麼多需求必須延宕，其實都是技術可以克服的事情，市府選擇最爛的方案，從文資、古物角度出發，就為了擺放這些文資、古物。

副市長李四川表示，文資法令市府必須遵守，將請文化局跟議員溝通，尋求雙方都能處理的狀況。王欣儀建議，異地暫置不是不可行，廠商也曾提供八里、宜蘭等替代方案，只要選擇合適場址，透過適當保護、搬運及環境控制，這樣就能克服技術風險。

北市文化局長蔡詩萍表示，議員提出意見，代表民意反映，他會帶回去跟文資委員溝通討論。獎萬安強調，文化局與文資委員溝通，看看有無其他適合存放地點，避免影響特四包括派出所等公共設施興建期程。