金萬林取得賽默飛代理權 搶攻癌症基因檢測商機

【記者柯安聰台北報導】在全球精準醫療加速落地的趨勢下，次世代基因定序（NGS）正快速從研究應用走向臨床標準。美國FDA近期鬆綁核酸類伴隨診斷（CDx）相關法規，使次世代基因定序（Next-Generation Sequencing）從高門檻的專業領域走向全民可及的健康工具，被市場視為精準醫療產業的重要政策利多，預期將帶動癌症基因檢測需求持續升溫。



在此背景下，金萬林（6645）宣布正式取得全球生命科學龍頭Thermo Fisher Scientific（賽默飛）Ion Torrent Genexus全自動化次世代定序系統之台灣代理權，讓臺灣能與國際同步，以最快速度導入全球最先進的基因定序平台。進一步強化公司在癌症精準檢測與臨床基因定序市場的布局。



美國FDA 將核酸類伴隨診斷由第三類醫材調整為第二類，代表NGS技術成熟度與臨床可信度獲官方背書。此舉不僅縮短設備上市時程，也有助於基因檢測更快納入保險與臨床指引，降低使用門檻。同時，依據114年11月14日臺灣衛福部公布預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案⎯第37條，生技公司納入對多元認證的支持，於115年1月1日施行。



金萬林公司擁有美國病理學會CAP（College of American Pathologists，CAP）認證，受到政策大利多，讓金萬林的基因檢測品項，從帶因者篩檢（Carrier Screening）、PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）及罕見疾病遺傳檢測等，將會有更多品項、更快上市，嘉惠更多有需求的民眾。



市場普遍預期，在政策環境轉趨友善下，NGS檢測將從「特定病患使用」逐步擴大至更多癌症別與治療情境，成為臨床決策的標準配備，帶動整體檢測量能成長。



Thermo Fisher Scientific Ion Torrent Genexus全自動化平台，提升醫療機構導入意願相較傳統NGS流程複雜、技術門檻高，Thermo Fisher Scientific Ion Torrent Genexus主打高度自動化與快速出報告，可在24小時內完成從樣本處理到生物資訊分析，大幅降低人力需求與操作誤差。



對醫院與實驗室而言，這類系統有助於提升導入意願與檢測周轉率，也讓NGS更容易擴展至中大型臨床市場，成為推動產業規模化的關鍵因素。



Thermo Fisher Scientific長期在全球基因定序市場居於領導地位，擁有完整專利與臨床驗證資料。金萬林取得Thermo Fisher Scientific Ion Torrent Genexus代理權，等同掌握國際主流平台在台灣的市場入口，有助於快速建立標準化檢測流程，提升臨床採用率。



此合作也讓金萬林在癌症基因檢測、伴隨診斷與精準醫療服務鏈中，取得更關鍵的產業位置，為後續與醫療機構、藥廠及保險端合作創造更多可能性。



隨著檢測數據標準化，NGS不僅應用於臨床治療，也成為新藥研發與臨床試驗的重要工具。透過Thermo Fisher Scientific Ion Torrent Genexus平台產出的高品質數據，有助於藥廠更快篩選合適的臨床受試者，縮短試驗時程，提升研發效率。



市場認為，當檢測、藥物與保險三方逐步形成正向循環，精準醫療將成為具長期成長性的醫療產業賽道。



在未來，醫師手中的病歷資料不再只有影像、腫瘤大小或血液指標，而是一份能揭示疾病本質的基因圖譜。這張圖譜將協助患者在複雜的治療選項中找到最合適的方向，使癌症治療更精準、更有效。



在政策利多、自動化技術成熟與癌症治療需求持續擴大的推動下，NGS正加速成為癌症治療的基本配置。金萬林透過引進國際級平台與深化臨床應用布局，持續強化其在精準醫療產業中的競爭優勢。（自立電子報2025/12/24）