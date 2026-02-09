金萬林攜手Olink 打造精準醫療多體學新里程
【記者柯安聰台北報導】金萬林（6645）9日宣布，正式與國際生命科學產業巨頭Thermo Fisher Scientific達成總代理合作協議。國際生命科學產業巨頭Thermo Fisher Scientific於2024年以重金完成對Olink Proteomics的收購，顯示高通量蛋白質體學已被視為全球精準醫療與新藥研發的關鍵基礎建設，此一併購案不僅確立Olink PEA技術於國際市場的領先地位，也代表其技術成熟度與商業模式已獲全球龍頭級企業驗證。
金萬林將全面引進Olink領先業界的蛋白質檢測平台，結合金萬林既有的次世代定序（NGS）優勢，為台灣生醫產業提供「基因體學＋蛋白質體學」的全方位多體學（Multi-omics）解決方案，全面助力精準診斷、癌症治療與藥物研發。
隨著基因定序技術的快速普及，醫學界已能透過遺傳資訊預測疾病風險，但蛋白質才是人體生理功能的實際執行者，也是藥物作用的核心靶點。Olink獨家的鄰位擴增技術（Proximity Extension Assay, PEA），成功突破傳統蛋白質檢測方法（如ELISA）在靈敏度與大規模量化上的限制，僅需極微量樣本（約1 µL），即可同時精準定量數千種蛋白質，並具備高度特異性與再現性。此PEA技術已被視為全球精準醫療與藥物研發的下一代核心蛋白質體學重要基礎技術。
金萬林創辦人暨總裁陳惠娥表示，金萬林長期深耕於NGS檢測與生物資訊分析，我們深知單一維度的數據已難以完整解析複雜疾病機制。此次引進Olink平台，將可協助客戶在同一實驗流程中，同步解析基因變異與蛋白質表現的動態變化，對於癌症生物標記探索及標靶藥物開發，具有關鍵性的推進效果。
本次合作的三大戰略價值：
一、高通量蛋白篩選：引進Olink Explore平台，使國內研究人員能於大規模群體研究中，達到快速篩選與探索效果，大幅縮短研究與開發週期。最新的Explore HT一次偵測超過5400種蛋白質。
臨床轉譯醫學應用：針對發炎、心血管疾病、癌症與神經退化性疾病，提供經過驗證的蛋白質面板（Panels），協助醫院端進行更精準的疾病分型與風險評估。
多體學整合服務：透過金萬林專業的生物資訊分析團隊，整合蛋白質與基因體數據，提供更深層的生理機制洞察。
世界知名大型人類隊列研究機構UK Biobank已於其 Pharma Proteomics Project 中選擇採用Olink高通量蛋白質體學平台，針對數萬名受試者進行數千種蛋白質的大規模分析，相關成果亦陸續發表於國際頂級期刊，展現Olink技術應用於疾病機制解析與生物標記探索上的高度可靠性與可擴展性，象徵Olink平台已逐步成為全球大型人群研究與精準醫療應用的重要標準工具。
在國際產業併購與大型研究計畫雙重推動下，Olink平台的全球滲透率與應用場景可望加速擴張，進一步帶動蛋白質體學檢測與多體學整合服務需求成長。根據市場研究機構預估，全球蛋白質體學市場未來5年年複合成長率（CAGR）可達雙位數以上，多體學整合將成為精準醫療主流研究框架。金萬林作為Olink在台的重要合作夥伴，將可同步受惠於此一產業趨勢，逐步放大高毛利多體學檢測與數據分析服務之營收占比。
陳惠娥表示，此次與Olink的合作，代表金萬林正式跨入高通量蛋白質體學的高速成長賽道，並完成多體學布局的關鍵拼圖。隨著蛋白質體學成為全球精準醫療與藥物研發的核心技術之一，公司將積極擴大多體學檢測與數據分析服務規模，推動高毛利業務快速放量。
她進一步指出，在Thermo Fisher Scientific重金收購Olink，以及國際大型研究計畫大規模採用Olink平台的雙重背書下，我們看好蛋白質體學相關市場未來數年的高速成長潛力。金萬林將把握產業轉折點，持續擴充產能、深化通路與策略合作，力拚將多體學服務打造為公司下一個營收與獲利成長引擎，為股東創造更具爆發力的長期價值。（自立電子報2026/2/9）
