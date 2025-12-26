金蘭油膏x好嶼HOSU主廚李易晏 傳承融合新臺味

金蘭油膏傳承融合新臺味。





迎接品牌創立百年，金蘭食品開辦一系列體驗經典活動，在年終歲末時節，特舉辦私饗臺味餐會，邀請獲米其林一星與綠星的好嶼HOSU主廚李易晏，將象徵臺灣餐桌記憶的經典調味「金蘭油膏」，融入全新「頭轉客」菜單，以台灣人熟悉的味道演繹出富有層次、兼蓄傳承與融合的新臺味，並展現金蘭油膏在臺灣飲食文化中的關鍵角色。

不只是調味 更具文化深意

對多數國人來說，金蘭油膏就是是餐桌上的記憶。金蘭食品董事長鍾淳名表示：「金蘭油膏承載百年台灣飲食記憶，不只是調味，更在飲食文化上扮演傳承者角色，隨時代演進為傳統風味賦予新意，成為連結世代情感與創新料理的推手，讓經典滋味持續激盪出無限可能。」李易晏則表示，臺灣人熟悉鹹甜口味，透過分析金蘭油膏的鹹味、鮮味與甘甜特質，融入料理結構，創造層次豐富的味覺體驗，希望展現油膏可以成為料理的核心，甚至出現在甜點中。

廣告 廣告

金蘭食品董事長鍾淳名(左)邀請好嶼HOSU主廚李易晏(右)以金蘭油膏進行臺菜創作。

引領味蕾探索新臺味

好嶼HOSU以章節菜單「頭轉客」作為基礎，特別額外融入三道使用金蘭油膏、局部搭配使用金蘭無添加醬油的特製料理，展現了金蘭油膏的高度可塑性，並成為引領味蕾探索新臺味的主角—以醬香深化料理層次、將油膏轉化為固態凝凍，創造更精緻的口感，並打破鹹甜疆界，融入西式甜點工藝。金蘭油膏以百年醬韻成為串聯前菜、主食至甜點的風味關鍵，也詮釋了臺菜風味的現代進化。金蘭油膏的經典滋味跨越形式與時空，成為承載風土的文化載體。

金蘭油膏詮釋了臺菜風味的現代進化，具承載風土的文化深意。

金蘭油膏勾勒出記憶中臺灣味

金蘭油膏不只是醬料，更是勾勒記憶中『臺灣味』的關鍵。它象徵著臺灣人對土地、季節與家常情感的深厚連結，透過與當代臺菜料理的深度對話，讓品嚐美味的同時，更理解臺灣在地飲食文化的脈絡，重新尋回那份最熟悉、卻又風格獨具的經典味道。

金蘭食品董事長鍾淳名與賓客共饗新臺味。

更多新聞推薦

● 總預算卡關 賴清德：若立院無法如期審查，就別跟人家談什麼憲政