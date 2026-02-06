金虎爺發威！台中信女這樣挑刮刮樂中100萬

▲台灣彩券公司今（6）日透露，台中有一名虔誠信女每次到彩券行都會先向店內金虎爺上香參拜，再開始挑刮刮樂，這次挑選老公生日號碼，先刮中5000元，再刮中100萬元 。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司新春刮刮樂持續傳出有人中獎好消息，台彩今（6）日透露，台中市一位年約50歲女性，每次來彩券行都會先向店內供奉的金虎爺上香參拜，再開始挑選刮刮樂。指定買「2000萬超級紅包」，一邊念老公的生日號碼一邊挑選，先是買尾數7號就刮中了5000元，緊接著再挑選尾數19號，直接刮中100萬大獎。

新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%，並持續傳出有人刮中大獎，除首個2000萬元被刮出，百萬大獎也被刮出超過42個。

台彩今日透露，台中市西屯區何仁里重慶路181號1樓「金旺發彩券行」也刮出百萬大獎，幸運兒是一名年約50歲的女性。根據彩券行代理人呂先生轉述，這位幸運兒每次來彩券行都會先向店內供奉的金虎爺上香參拜，再開始挑選刮刮樂。

他回憶當天，中獎人這次指名要買「2000萬超級紅包」，一邊默念老公的生日號碼一邊挑選，先是買尾數7號就刮中了5000元，緊接著再挑選尾數19號，她直接刮開條碼對獎，投注機顯示「未授權兌獎」讓她愣了一下，接著趕緊把票面全部刮開仔細核對，才發現竟是刮中100萬元大獎，她又驚又喜地感謝金虎爺庇佑，以及老公生日帶來的好運。

