金虎爺「被抱走」！旗山廟宇神像遭竊 警方1小時神速找回

即時中心／林韋慈報導

高雄市旗山區一間廟宇日前發生金虎爺神像遭竊事件。旗山分局建國派出所在今（12）日上午11時接獲虎爺會會長報案後，立即調閱周邊監視器、派員循線追查，僅花約一小時便成功尋回失竊神像。







高雄旗山天后宮在今在臉書貼文指出，本會供奉的「吃炮三寸六金虎將軍」遭竊，呼籲大眾協助尋找，並批竊賊膽大妄為，「竟敢惹到最兇的虎爺，實在不可取」。

警方隨後發出聲明，指出這尊價值約1萬8000元的金虎爺神像遭人直接抱走。金虎爺會發現異狀後立即報案，警方調閱監視器後迅速鎖定黃姓慣竊，並1小時內即循線前往黃男住處，帶回失竊神像，火速於今日（12）中午前即通知其到案說明，依竊盜罪嫌函送台灣橋頭地檢署偵辦。

旗山分局表示，對於轄區內的各類刑案，警方均積極偵辦，盼安定民心；並呼籲民眾若發現可疑情況，務必立即通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

