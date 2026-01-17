金蛇尾牙》台新新光金祭2500萬摸彩 吳東亮盼金馬年一馬當先

即將揮別金蛇年，國內企業也陸續舉辦尾牙犒賞員工，金融業尾牙僅剩台新新光金、富邦金舉行大型尾牙，今（17）日由台新新光金起跑，由於這是台新新光金首度合併後舉行，現場超過1.8萬名員工齊聚，台新新光金也祭出2500萬元讓員工同歡，董座吳東亮也期許：「金馬年能展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。」

吳東亮今天和夫人彭雪芬一同出席台新新光金尾牙，吳東亮展望金馬年將到來，希望公司能展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。台新新光金去年7月底合併，成為國內第四大金控，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨也已獲得金管會合准，去（2025）年獲利373.6億元，每股賺1.91元，創歷史新高。

台新新光金今天在台北南港展覽館舉辦旺年會，也就是俗稱的尾牙，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行尾牙，現場席開1800多桌，並祭出2500萬元摸彩總獎金，中獎率高達7成以上。尾牙最高潮是由吳東亮、彭雪芬夫婦加碼抽大獎，加碼金額高達300萬元，讓現場氣氛炒到最高點。

今年尾牙，台新新光金也特別邀請動力火車到場歡唱，將尾牙氣氛一舉炒熱到最高點，除了找來動力火車，台新金旗下籃球隊台新戰神啦啦隊Taishin Wonders也和味全龍啦啦隊小龍女一同熱舞表演，除了動力火車、啦啦隊站台表演，台新新光金員工也有組隊上台表演，還邀請新光人壽主辦逾20年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍現場熱舞，讓台新新光金員工嗨到翻。