金蛇尾牙》台新新光、富邦金下週起跑 永慶不懼景氣冷大手筆犒賞員工
金蛇年即將告入尾聲，企業尾牙旺季也將展開，國內金控僅有台新新光金、富邦金舉行大型尾牙，台新新光金下週六（元月17日）率先開跑，緊接著由富邦金接棒，台新新光金找來動力火車助陣，富邦金則找上告五人及蘇打綠，祭出超過2000萬元獎金。相對賺得盆滿缽滿的金融業，今年不動產業冷颼颼，僅有永慶房產舉行大型尾牙。
金融業去年獲利陸續出爐，截稿前，國內13家金控已有10家公布，僅國泰金、富邦金和台新新光金尚未公告，已公布10家金控整體獲利已超過3200億元，比去年全年2949億元年增逾8%，金融機構也大手筆辦尾牙犒賞員工。
10金控賺超過去年 台新新光找動力火車
國泰金、中信金、永豐金和元大金等金控都由各事業部門舉行，比較特別的是永豐金旗下去年合併南霸天京城銀，特別和京城銀一同舉行尾牙，永豐金員工透露，「今年中獎率更低，不過尾牙菜色還不錯，雖然沒中獎，但吃得還蠻開心的。」今年永豐金以「豐喜迎京 共耀未來」為主題，總計超過7000名員工同歡，抽獎內容達千萬元。中信金也已陸續由各單位舉行，並安排抽獎、藝人表演。
唯二還有大型尾牙的台新新光金和富邦金則從下週六起跑，台新新光金今年首度舉行合併後尾牙，「預料會超過2萬人以上出席，今年開場是由動力火車表演，去年中獎率達7成，今年不知道會不會比照去年加碼？」台新金員工透露。
富邦祭2000萬獎金 告五人、蘇打綠同歡
接棒的富邦金則在24日舉行，主題是「富邦領航，閃耀迎新」，依例分南北兩場舉行，總計有2萬名員工與會，摸彩獎金也祭出超過2,000萬元，中獎率達80%以上，「最期待的是今年台北場找來告五人、蘇打綠，高雄場找來韋禮安及任賢齊表演。」富邦金員工說。
另外，南山人壽也舉辦大型尾牙，超過7000名員工參與，找來玖壹壹、韋禮安、卓義峰等表演，主持人由黃豪平、木木擔綱，祭出最大獎是30萬元。
對比金融業尾牙喜氣洋洋，景氣冷颼颼的不動產業，只有永慶房屋照例舉行尾牙，將由高雄場先開跑，預計邀請玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語開唱，同時祭出近300萬元摸彩獎項，接著由台中場接棒，台北場將在2月13日舉行，將找八三夭、丁噹、陳勢安等大咖表演，全台總計席開近3,200桌，將祭出汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等獎項慰勞員工。
其他人也在看
影／薔薔流落街頭？兄弟喊「上柬埔寨救人」本人親回：太晚了
影／薔薔流落街頭？兄弟喊「上柬埔寨救人」本人親回：太晚了EBC東森娛樂 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
丹麥數據打臉中俄威脅理由！川普覬覦格陵蘭 竟自曝是「心理」需要
美國川普政府從上到下，都以國安作為需要控制格陵蘭的理由，副總統范斯（JD Vance）還以此放話歐洲應嚴肅看待總統川普。但丹麥媒體打臉美方說法，引述數據指出，格陵蘭周邊海域，根本不見中國與俄羅斯船艦。川普自己更在8日刊登的《紐約時報》專訪當中自爆，自己是因「心理」需要，才想擁有格陵蘭。因為一人的心理需求，華府忙得人仰馬翻，美國媒體披露，川普團隊趕在20天期限提出收購格陵蘭方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普：一定會拿下格陵蘭 不能讓中俄佔領
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump），當地時間9日在白宮談到近日沸沸揚揚的格陵蘭問題，揚言美國一定會採取行動、擁有格陵蘭，「不管他們願不願意」，理由是如果不這麼做，俄羅斯或...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 18
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 5 小時前 ・ 334
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 3 小時前 ・ 56
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 148
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 4 小時前 ・ 14
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 244
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 10