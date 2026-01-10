金蛇尾牙》台新新光、富邦金下週起跑 永慶不懼景氣冷大手筆犒賞員工

金蛇年即將告入尾聲，企業尾牙旺季也將展開，國內金控僅有台新新光金、富邦金舉行大型尾牙，台新新光金下週六（元月17日）率先開跑，緊接著由富邦金接棒，台新新光金找來動力火車助陣，富邦金則找上告五人及蘇打綠，祭出超過2000萬元獎金。相對賺得盆滿缽滿的金融業，今年不動產業冷颼颼，僅有永慶房產舉行大型尾牙。

金融業去年獲利陸續出爐，截稿前，國內13家金控已有10家公布，僅國泰金、富邦金和台新新光金尚未公告，已公布10家金控整體獲利已超過3200億元，比去年全年2949億元年增逾8%，金融機構也大手筆辦尾牙犒賞員工。

10金控賺超過去年 台新新光找動力火車

國泰金、中信金、永豐金和元大金等金控都由各事業部門舉行，比較特別的是永豐金旗下去年合併南霸天京城銀，特別和京城銀一同舉行尾牙，永豐金員工透露，「今年中獎率更低，不過尾牙菜色還不錯，雖然沒中獎，但吃得還蠻開心的。」今年永豐金以「豐喜迎京 共耀未來」為主題，總計超過7000名員工同歡，抽獎內容達千萬元。中信金也已陸續由各單位舉行，並安排抽獎、藝人表演。

唯二還有大型尾牙的台新新光金和富邦金則從下週六起跑，台新新光金今年首度舉行合併後尾牙，「預料會超過2萬人以上出席，今年開場是由動力火車表演，去年中獎率達7成，今年不知道會不會比照去年加碼？」台新金員工透露。

富邦祭2000萬獎金 告五人、蘇打綠同歡

接棒的富邦金則在24日舉行，主題是「富邦領航，閃耀迎新」，依例分南北兩場舉行，總計有2萬名員工與會，摸彩獎金也祭出超過2,000萬元，中獎率達80%以上，「最期待的是今年台北場找來告五人、蘇打綠，高雄場找來韋禮安及任賢齊表演。」富邦金員工說。

另外，南山人壽也舉辦大型尾牙，超過7000名員工參與，找來玖壹壹、韋禮安、卓義峰等表演，主持人由黃豪平、木木擔綱，祭出最大獎是30萬元。

對比金融業尾牙喜氣洋洋，景氣冷颼颼的不動產業，只有永慶房屋照例舉行尾牙，將由高雄場先開跑，預計邀請玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語開唱，同時祭出近300萬元摸彩獎項，接著由台中場接棒，台北場將在2月13日舉行，將找八三夭、丁噹、陳勢安等大咖表演，全台總計席開近3,200桌，將祭出汽車、現金紅包、電動機車、最新手機等獎項慰勞員工。