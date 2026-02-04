金蛇年封關倒數6天 抱股過年必看！觀察重點與投資建議一次掌握





▲台股封關行情正式進入最後倒數6天。（圖／notebooklm）

農曆春節長假將至，台股封關行情正式進入最後倒數6天。隨著加權指數重返3萬2千點高檔震盪，面對長達11天的休市期，不少投資人陷入「抱股還是拋售」的抉擇。儘管過去曾有國際變數如疫情、川普關稅…等因素干擾市場，但根據近20年歷史大數據與法人觀點，金馬年（2026年）台股基本面強勁，農曆年後開紅盤勝率極高，配合「資金寬鬆」與「景氣成長」並行的循環，投資人宜把握「上游缺貨」題材，採取汰弱留強策略佈局。

數據會說話：年後開紅盤勝率高 2月OTC指數表現搶眼

針對投資人「休市11天，萬一出事怎麼辦」的焦慮，歷史數據提供了有力支撐。回顧過去20年，農曆年後開紅盤日的勝率達7成（14勝6敗）；若將時間拉長，年後開市一個月大盤上漲機率高達80%，即使放大至紅盤日後60天，仍維持75%的高勝率。

此外，近十年歷年2月份台股平均表現皆為正報酬。其中，大盤加權指數平均上漲1.69%，以中小型股為主的OTC指數平均漲幅更達3.27%，表現優於大盤。投信法人分析，即便開市當天表現不如預期，後續反敗為勝的機會仍大，顯示年後資金動能往往不僅止於短線紅包，更有望延續至第一季末。

2026年投資關鍵字：「搶」與「缺」 上游供應鏈成主秀

展望金蛇年與隨後的2026年行情，市場邏輯正出現重大轉折。法人分析，2023至2025年市場聚焦於下游客戶拉貨與本益比擴張，但2026年後將進入「上游搶料、缺貨」的時代。由於台積電（TSMC）地位穩固，EPS有望破百，支撐台股站穩三萬點常態。

▼2026年後將進入「上游搶料、缺貨」的時代。（圖／notebooklm）

00981A主動統一台股增長 ETF 經理人陳釧瑤表示，AI 伺服器投資趨勢穩固，供應鏈獲利持續上修，整體企業獲利向上。00982A ETF 經理人陳沅易指出，今年來企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈多頭趨勢往上。大盤在股價創下新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高。

00991A 主動復華未來50 經理人呂宏宇表示：2026-2028 年盤勢定調：景氣循環股的黃金盛世 目前正進入一個「資金寬鬆（降息）」與「景氣成長」並行的循環，從歷史來看，這樣的環境泡沫難破、對景氣循環股最有利。

台股主動式ETF新霸主 00991A登績效規模雙冠王 精準押寶「上游缺貨」三大題材

金蛇年開春以來，台股市場波動加劇，卻也凸顯出主動式選股的優勢。根據最新市場統計，00991A 憑藉著元月亮眼的成績單，成功拿下今年以來台股主動式ETF的「績效」與「規模」成長雙冠王。

數據顯示，00991A元月累計報酬率達12.89%，表現不僅位居同類型基金之冠，更明顯優於去年績效王00981A的約6%漲幅。顯著的績效差異吸引資金加速進場，帶動該基金規模與受益權單位數在短時間內快速攀升。

▼ 00991A精準鎖定三大具備長線爆發力的關鍵產業。（圖／notebooklm）

進一步分析 00991A 的突圍關鍵，在於其投資佈局高度契合 2026 年「上游搶料、缺貨」的市場主旋律。透過拆解其持股策略，可發現該基金精準鎖定三大具備長線爆發力的關鍵產業：

1.記憶體族群（核心主軸）：隨著 AI 應用從單純的圖片生成進化至高算力的影片生成，對記憶體容量的需求呈倍數跳升。由於大廠擴產產能最快需至 2027 年至 2028 年才能開出，供給緊俏程度超乎預期。相關個股近期的修正主要為籌碼調整，實則為長線基本面行情的絕佳佈局點。

2.上游原物料與載板（資金新去處）：市場資金正由漲幅已大的下游組裝廠往更上游移動，包括 ABF 載板、玻纖布及銅箔基板（CCL）等。其中，「銅」相關原物料更受惠於未來資料中心與電廠「高壓直流電」直供趨勢，預期將消耗驚人銅量，長線價格具備強力支撐。

3.半導體設備與測試（獲利紮實）：受惠於台積電擴廠路徑明確，加上晶片設計日趨複雜、散熱需求提升，帶動晶片測試時間大幅增加，相關廠務工程與測試供應鏈獲利能見度高，基本面表現紮實。

主動式ETF成資金避風港

在具體操作上，專家建議投資人應檢視手中持股，避開獲利不如預期的「掉隊股」，並透過法說會觀察企業資本支出企圖心。由於今年個股波動大，且類股輪動快速，主動式台股ETF因具備靈活選股優勢，近期受到市場青睞。以今年元月績效表現最強的00991A為例，該檔ETF在同類型商品中報酬最佳，近期雖遇盤勢震盪，但逢低買氣熱絡，規模與受益權單位數顯著增加，顯示在市場出現「誤傷無辜」的修正時，主動選股機制更能掌握基本面良好的標的。

欲參與紅包行情 最晚2月11日須買進

最後提醒，封關日為2月11日，若投資人看好年後復甦力道，欲參與馬年開春的紅包行情，最晚必須在2月11日（封關日）收盤前完成買進，才能持有股票過年。

目前市場正處於泡沫難破的景氣循環黃金期，除非總體經濟反轉升息，否則策略上宜採取「抱緊處理」。面對大盤位居高檔震盪，建議投資人將「主動式台股ETF」視為新一代的市值型核心配置。由於主動式ETF能透過經理人操作，在類股輪動快速的盤勢中靈活調整、汰弱留強；若投資人擔心單點進場風險過高，建議採取「定時定額」或「分批買進」的策略，既能克服高檔震盪的心理壓力，又能確保不錯過長線資金行情的成長紅利。

