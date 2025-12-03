金融三業今年前10月賺8426億 彭金隆盼增員工福利

（中央社記者王承中台北3日電）金管會統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達8426.2億元。金管會主委彭金隆今天表示，金管會今年開始向金融業宣導「金融大回饋計畫」，包括增加基層員工福利，金管會也在很多場合提出呼籲，支持金融業增加基層員工福利。

金管會2日公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。統計顯示，金融三業今年前10月稅前盈餘達新台幣8426.2億元，年減幅度收斂到11.34%。金管會說明，銀行業獲利續創歷年同期新高，主要是銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少。

立法院財政委員會今天審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，邀請金管會主委彭金隆列席備詢。

國民黨立委賴士葆指出，金融業景氣這麼好，金管會站在主管機關的立場，是否應公開喊話希望金融業加薪。

彭金隆表示，金管會今年開始就不斷向金融業宣導「金融大回饋計畫」，金融業者在申請新業務時，金管會都會柔性詢問，新業務的成果未來會如何回饋。

彭金隆指出，回饋有三個對象，包括增加基層員工福利，再來是對客戶及對社會大眾，金管會會提出具體的「金融大回饋計畫」來促進這件事情，金管會也在很多場合跟金融業呼籲過，支持增加基層員工福利。

賴士葆指出，今年主計總處估計GDP成長率會到7%，上市櫃公司獲利也會很好，也應比照辦理。彭金隆表示，證交法已經調整，在上市櫃公司的章程中要提撥一定比例，為基層員工調整福利，幾乎所有上市櫃公司都調整章程。

彭金隆指出，金管會對於今年公司申請上市櫃的條件，就是要求基層員工薪資一定要達到高水位，才符合申請資格。（編聞：張均懋）1141203