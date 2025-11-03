金融三業前9月獲利年減近2成 僅銀行業續寫同期新高

（中央社記者蘇思云台北3日電）金管會統計顯示，銀行、保險、證券期貨等金融三業前9月稅前淨利新台幣7163.75億元，年減19.09%，其中僅銀行業累計獲利續創新高。金管會表示，主要是因銀行利息跟手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，推升銀行業獲利表現。

金管會公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金融三業今年獲利受美國總統川普上任與關稅政策影響，4月對等關稅對多國資本市場投下震撼彈，新台幣第2季更罕見強升1成，壽險業受匯損衝擊，影響獲利表現。好在隨資本市場回穩，台股9月大漲，壽險業趁機實現資本利得，金融三業累計獲利表現也從5月一度年減逾9成，近期縮減幅度到年減近2成。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業今年前9月稅前淨利4879.5億元，年增7.8%，續創歷年同期新高，本國銀行前9月獲利4561.6億元，年增8.4%，也寫下同期新高，主要是因利息跟手續費淨收益增加，還有呆帳費用減少所致。

至於郵局儲匯前9月呈虧損8.1億元，張嘉魁說明，主要因匯率影響，還有外幣兌換損益由盈轉虧，累計虧損已逐月縮減中。

保險業前9月稅前盈餘1177億元，年減62.8%。壽險與產險呈兩樣情，壽險業今年因投資獲利不如去年，前9月稅前盈餘916億元，年減68%；產險業前3季獲利261億元，年增18.1%。

金管會保險局官員說明，壽險業今年稅前盈餘大減，主要因財務投資利益減少5099億元，費用增加61億元所致。產險業方面，受到業務承保利益增加70億元，財務投資利益減少15億元，其他營業利益減少7億元，業務費用增加8億元所致。

證券、期貨與投信業前9月稅前淨利1107.25億元，年減5.01%。其中，證券業、期貨業分別年減8.49%與1.74%，僅投信業呈現年增11.25%。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，由於股市成交量呈現年減，證券商經紀業務、自營跟承銷業務相對去年同期下滑；期貨商因為市場交易量較去年減少，自營操作績效比較不佳，獲利受影響。投信業則因資產規模上升，經理費收入增加，帶動前9月獲利。（編輯：楊蘭軒）1141103