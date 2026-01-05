金融三業去年前11月獲利9508億元 銀行業賺贏2024年

（中央社記者蘇思云台北5日電）金管會統計顯示，金融三業2025年前11月稅前盈餘合計達新台幣9508.10億元，年減縮小至6.98%，其中，銀行業2025年前11月稅前盈餘5933.5億元，已經賺贏2024年全年。市場預期，2025年金融三業全年獲利有望寫下史上次高。

金融三業受到股匯市影響，2024年金融三業稅前淨利合計新台幣1兆586.47億元，創下史上最高水準。2025年金融三業獲利一度在5月受到美國對等關稅嚴重衝擊，不過隨著資本市場與新台幣匯率回穩，2025年金融三業獲利跟2024年相比，年減幅度逐月縮小到6.98%。

金管會公布金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會統計顯示，銀行業去年前11月累計稅前盈餘5933.5億元，創下歷年同期新高，年增11.7%，且2025年前11月獲利已經賺贏2024年全年，本國銀行前11月獲利5505.7億元，也創下歷年同期新高。金管會官員指出，主要是因銀行利息跟手續費淨收益增加，呆帳費用減少所致。

保險業去年前11月累計稅前盈餘2138億元，年減近4成。其中，壽險業前11月稅前盈餘1801億元，年減44.8%，產險業前11月稅前盈餘337億元，呈年增34.8%。

證券、期貨與投信業去年前11月稅前淨利1436.6億元，年增2.86%。整體來看，證券業、期貨業與投信業累計獲利都轉為正數，分別年增1.2%、2.36%與10.9%。

至於2025年全年是否有機會挑戰兆元大關，金融業者分析，2025年前11月獲利主要還是靠銀行撐場，展望全年表現，如果有採用金管會暫行措施的壽險業，12月要提存全年稅前獲利3成到外匯價格變動準備金，加上銀行業年底增提呆帳等，金融三業2025年全年獲利仍待後續觀察，但應可創下史上次高水準。（編輯：張均懋）1150105