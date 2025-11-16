金融三業對中國曝險再度跌破8000億 續寫歷史新低

（中央社記者蘇思云台北16日電）中國經濟成長放緩，連帶影響金融業投資與授信腳步，金管會統計顯示，金融三業截至今年9月底對中國曝險再度跌破新台幣8000億元大關、下降至7876.75億元，再創歷史新低，年減18.73%。金管會說明，中國房地產、債務風險增加，業者對授信、投資案持較審慎保守態度。

金管會統計金融三業對中國曝險，統計對象涵蓋本國銀行業、壽險業及產險業、證券期貨投信投顧業。

金融三業對中國曝險今年7月就跌破8000億元大關，不過在8月一度小幅回升至8020.55億元，但9月則繼續下滑。根據金管會統計，截至9月底止，金融三業對中國曝險規模相比2024年同期都呈現下滑，合計對中國曝險水位降至7876.75億元，年減18.73%。

銀行9月底對中國曝險為7273.73億元，年減17.85%，其中在授信、投資、資金拆存等項目全數都呈現年減。金管會規定，國銀對中國曝險以上年度決算後淨值1倍為限，截至今年9月底止，國銀對中國曝險占上年度決算後淨值比率為14.8%，年減4.4個百分點。

金管會銀行局副局長張嘉魁說明，銀行業持續關注中國地區風險，近期經濟成長趨緩，債務與房地產風險增加，國銀對中國授信投資案件、資金拆存持較審慎保守態度。

保險業截至9月底對中國曝險為526億元，年減25.2%。金管會保險局主秘古坤榮指出，產險自2023年1月底就沒有投資中國，因此曝險都來自壽險投資中國有價證券（包含公債、國庫券、股票、公司債等），金額占保險業可運用資金33.46兆元的0.16%。

古坤榮表示，保險業對中國投資有價證券金額年減177億元，占保險業可運用資金比例也持續下降，可能跟中國政治經濟情勢與地緣風險升高有關。

證券期貨投信投顧業截至9月底對中國曝險為77.02億元，年減57.29億元，減幅42.66%。金管會證期局副局長黃厚銘解釋，主要是因為美國對等關稅影響，證券商減碼中國有價證券所致。期貨商跟投信投顧業對中國曝險金額則跟2024年同期持平。（編輯：楊凱翔）1141116