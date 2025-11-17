金融三業對中曝險跌破8千億大關 年減18.73%創歷史新低

【記者許麗珍／台北報導】金管會統計銀行業、保險業及證券期貨投信投顧業「金融三業」，對中國曝險9月再度跌破新台幣8000億元大關，降至7876.75億元，年減18.73%並創歷史新低。

金管會統計金融三業對中國曝險，金融三業包括本國銀行業、壽險業及產險業、證券期貨投信投顧業。金管會表示金融三業對中國曝險，今年7月曾跌破8000億元大關，但8月小幅回升至8020.55億元，不過9月繼續下跌。

根據金管會統計，截至9月底止，金融三業對中國曝險規模，相比2024年同期，均呈現下滑，總計對中國曝險水位降至7876.75億元，年減18.73%。

廣告 廣告

金管會分析，下跌原因為中國經濟成長放緩，連帶影響金融業投資與授信腳步，加上中國房地產、債務風險增加，業者對授信、投資案持較審慎保守態度。

銀行業部分，金管會統計9月底對中國曝險為7273.73億元，年減17.85%，授信、投資、資金拆存等項目全數都呈現年減。截至今年9月底止，國銀對中國曝險占上年度決算後淨值比率為14.8%，年減4.4個百分點。

保險業部分，金管會統計截至9月底對中國曝險為526億元，年減25.2%。金管會保險局指出，產險自2023年1月底就沒有投資中國，曝險都來自壽險投資中國有價證券，包含公債、國庫券、股票、公司債等，金額占保險業可運用資金33.46兆元的0.16%。

證券期貨投信投顧業部分，金管會統計截至9月底對中國曝險為77.02億元，年減57.29億元，減幅42.66%。金管會證期局指出，主因美國對等關稅影響，證券商減碼中國有價證券所致。期貨商跟投信投顧業對中國曝險金額則跟2024年同期持平。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家爆料｜新竹沒法治？議員詐領助理費遭判刑解職 女兒厚臉皮幫父審查預算

中石化停產頭份廠CPL二線 年產能再降至20萬噸

「台灣有事」出動自衛隊？中國怒召日本大使 美國務院說話了

