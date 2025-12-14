金融三業對中曝險降最低 產險業維持零曝險

▲金管會截至2025年10月底統計，金融三業對中國曝險降到7725億元的歷史低點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 我國金融三業對中國曝險，再創歷史新低！金管會截至2025年10月底統計，金融三業對中國曝險降到7725億元的歷史低點，年減19%，其中銀行與證期投信對中國曝險同寫史上新低。

根據金管會統計，今年前十月金融三業對中國曝險合計減碼1554億元；若與2024年同期相比，一年來合計縮減1822億元，顯示去風險化並非短期操作，而是持續進行中的長線調整。

其中銀行業是減碼主力，年減1614億元，占整體減幅達88%；證期投信業年減幅高達43%，為三業中收縮幅度最劇烈者。

把金融三業分別來觀察，銀行業10月底對中國曝險降至7134億元，創史上單月新低，年減1614億元或18.5%，曝險額占淨值比重僅14.5%，同寫新低，顯示整體風險承擔能力持續下降。

銀行局副局長張嘉魁指出，中國經濟成長放緩，加上債務與房地產風險升高，使國銀在授信、投資與拆存操作上全面轉趨審慎。據了解，台資銀行對中國企業的新承作授信案明顯減少，是授信部位快速下滑的主因。

證期投信業方面，10月底對中國曝險降至76.6億元，也創史上單月新低，年減58.5億元或43%，曝險全數來自券商自營部位。

證期局副局長黃厚銘表示，受關稅與政策不確定性影響，券商持續減碼對大陸境內有價證券的財務性投資。

保險業方面，10月底壽險對中國有價證券投資降至514億元，為史上單月第三低，年減150億元或22.6%。

保險局主秘古坤榮指出，地緣政治風險升高及中國經濟不確定性，促使壽險業者持續壓縮中國股市與中國債券配置；至於產險業，早在2023年初已全面清空對中國曝險，迄今未見回補。

「金融三業」，包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券期貨業」（券商、期貨、投信）。另外，所謂「曝險」是授信、投資及資金拆存3大項目，其中，曝險部位越大，相對風險就越高。

