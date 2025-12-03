金融三業獲利破8千億 銀行創新高保險慘腰斬

金融三業獲利動能維持高檔，有望再度衝出佳績。根據金管會最新統計，今(2025)年1~10月國內金融三業累計稅前盈餘為8,426.2億元，在市場震盪與利率變化交錯下，增速雖較去(2024)年放緩，但整體獲利仍然穩健，約達去(2024)年全年近8成水準，為今年底挑戰全年9,500億元以上的「次高紀錄」奠定基礎。

綜觀三大業別，銀行業仍是金融市場最穩定的獲利來源。前10月稅前盈餘達5,462.5億元、年增11%，占金融三業獲利逾6成，並改寫同期新高。主要受惠於淨利息收入增加、手續費動能改善及呆帳費用下降。本國銀行貢獻5,070.8億元，其中儲匯業務在台幣走勢趨穩後由虧轉盈，使營運更具支撐力。

保險業表現則與銀行業明顯分歧。受到金融資產評價下滑與投資環境震盪影響，1~10月保險業僅獲利1,678億元，與去年同期相比幾近腰斬。壽險業獲利1,380億元、年衰逾5成，創近5年同期新低；產險業則因承保利益提升、投資收益僅小幅滑落，1~10月賺進298億元、增幅超過2成，在保險市場中相對亮眼。

證券、期貨及投信業1~10月合計獲利1,285億元，較去年同期微增0.47%。其中，證券商獲利980.08億元、年跌1.53%，主因台股日均量低於去年，經紀業務與承銷收入同步回落，使承銷案減少逾15%；期貨商1~10月獲利81.48億元、年升1.57%；投信業因資產管理規模持續擴大，獲利224.14億元、年成長近1成，為3者中最佳。

從單月成績來看，10月金融三業稅前盈餘1,262.5億元、月彈12%，連續5個月保持在千億元以上，並攀上近5年同期最高點。3大業別皆呈現上揚走勢，其中保險業受惠於台美股股市齊揚、股票資本利得走高，單月飆升近3成；銀行業因資金成本降低、淨利息收入改善，單月提升約3%；證期投信業則小幅增長約4%。

金融業人士認為，美元利率走向趨於明朗，加上台幣走勢平穩，有助減輕金融機構投資部位的未實現波動，金融三業整體仍有再向上的空間。不過，壽險業須依法提列外價金、銀行業年底可能增提呆帳等因素，亦將壓縮部分獲利。若第4季投資面維持穩定，全年挑戰9,500億元以上、改寫史上次高的機率仍相當高。

