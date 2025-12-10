金融三業裁罰金額攀升 銀行與保險業占近6成

金融業違規事件減少，但重大缺失仍屢見不鮮。金管會公布金融三業今(2025)年1~11月裁罰統計，合計268件、罰鍰1億7,148萬元，件數雖較去(2024)年同期減少，但金額年增逾5%，反映部分重大個案推升整體裁罰水位。其中，銀行、保險業的罰鍰占比分別約30%與27%，均高於去年。

此外，近期新增1件個資風險事件引發關注，中國信託1名員工並非因業務必要，卻以內部系統查詢客戶個人資料，違反銀行法與內控內稽制度等相關規定，遭金管會認定個資保護與內控落實存在缺口，因此核處200萬元罰鍰。

廣告 廣告

中信金已發布重訊表示，將依主管機關要求，強化相關作業流程，預估損失金額為200萬元，不影響公司整體營運。但值得注意的是，中信金控其他子公司今年也曾遭裁罰，包括台灣人壽分別在2月與9月因員工詐領與個資管理缺失，遭金管會開罰720萬元、370萬元，另於10月再吞120萬元罰單，累計金額達1,210萬元。

從金融三業整體觀察，銀行局1~11月共開罰13件、5,025萬元，件數下降但金額上揚。銀行局指出，3月與8月各出現1件高額違規案，包含臺灣銀行前行員夫妻涉與律師組成詐騙集團、利用內控漏洞洗錢，被罰2,200萬元；國泰世華銀行則因前客服人員涉嫌盜刷客戶信用卡，裁處1,200萬元。

保險業今年違規28件、罰鍰4,700萬元，雙雙高於去年同期。保險局說明，主因去年對保經代業者展開專案金檢，相關處分多落在今年，使件數與金額同步攀升；像是明台產物900萬元及台灣人壽的2筆高額罰單，皆列入今年前3大案件。

證券、投信投顧與期貨業裁罰則較去年略減，共51件、2,621萬元。證期局提到，投信投顧業者違規情形改善，使整體情況降溫。今年處分金額較高的為國泰投信、復華投信及3家券商，各罰120萬元。上市櫃公司方面，1~11月裁罰176件、4,802萬元，件數減少、金額小幅上升，分布與去年大致相當。

金管會補充，雖然今年罰鍰金額成長，但以編列預算2億6,337萬元計算，達成率僅65%，預估將連4年低於預估水準，不過裁罰多屬前案遞延，且個別重大案件容易造成金額波動，未必能作為金融治理品質的單一指標。

原文出處

延伸閱讀