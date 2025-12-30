金融之星暨最佳財務策劃師選拔 宏泰人壽獲最佳產品創新獎

宏泰人壽總經理湯維華（右2）及商品營運系統江愷嵐副總經理（右3）帶領團隊出席頒獎典禮。

▲宏泰人壽總經理湯維華（右2）及商品營運系統江愷嵐副總經理（右3）帶領團隊出席頒獎典禮。

2025年度金融之星暨最佳財務策劃師選拔頒獎典禮日前舉行，宏泰人壽獲頒「最佳產品創新獎」。該獎項由國立政治大學金融科技研究中心王儷玲主任頒發，宏泰人壽總經理湯維華出席並代表領獎。

2025年度金融之星暨最佳財務策劃師選拔由RFPI美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心及社團法人台灣註冊財務策劃師協會共同主辦，旨在表揚並激勵金融產業持續發展、創新精進。宏泰人壽繼去年獲得最佳公益獎後，持續深耕保險本業，積極宣導「事前預防勝於事後理賠」保險新觀念，並推動外溢保險商品，獲得主辦單位的肯定，再度於本屆選拔中獲獎，獲頒企業責任類別之「最佳產品創新獎」。

本次獲獎的保險商品為「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」，宏泰人壽商品營運系統江愷嵐副總經理表示，現代人普遍重視健康，從保險的角度來看，罹患疾病將使人生風險顯著增加，健康人生的價值遠遠高於保險理賠金。因此，建立「事前預防勝於「事後理賠」保險新觀念有絕對的必要性。

「宏泰人壽金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」屬於外溢保單，除提供醫療終身保險保障之外，亦於保單設計中結合獎勵機制，積極鼓勵保戶維持良好的健康狀態，對個人、保險公司乃至整個社會皆具正面效益。

WHC以「未住院健康鼓勵保險金」鼓勵被保險人每年維持健康狀態。在契約有效期間內，亦即自第一保單年度起，於每一保單年度末，被保險人未因當年度之保險事故住院申領理賠保險金，就有機會可領取「未住院健康鼓勵保險金」，其金額為年繳保費的1.8%，再乘以保單經過年度數與繳費年期兩者中較小者，逐年增加至繳費期滿。而體況達標者於第3保單年度起，亦可享有額外5%的身故及祝壽保險金給付保障。