金融共好深入嘉義偏鄉！368學童遊戲中學理財 雷仲達：金融教育需向下扎根

金融研訓院攜手財金公司、保發中心11日於嘉義縣人力發展所舉行「114 年嘉義縣 CSR 金融共好公益計畫」成果發表會（攝影／李海琪）

金融研訓院攜手財金公司、保發中心於嘉義推動「CSR金融共好公益計畫」，與當地教育處、國立中正大學等單位合作，於9至10月間深入6個行政區，共辦理60場特殊課程，讓368名國小學童透過遊戲操作理解金錢與消費概念，內容包含如何記帳、分辨何謂「需要」與「想要」等，從小加強金融素養。

廣告 廣告

金融研訓院董事長雷仲達於11日舉行「114年嘉義縣CSR金融共好公益計畫」成果發表會指出，當時計畫要實施前，教育署特別叮嚀，希望將此難得的機會能盡量優先給偏鄉國小體驗，因此嘉義CSR計畫也特別規劃偏遠地區學校的專屬場次，讓金融教育跨越地域的限制，偏鄉孩童也能夠享有同等學習資源，將金融素養落實在每一個學校、每一個學童的身上。

金融研訓院自2022年起投入研發國小金融素養教育模式，並陸續在台南、彰化、高雄推動「CSR金融共好」模式。今（114）年與財金公司、保發中心合作，把計畫延伸至嘉義縣。

數位原生代長大了，雷仲達：現今教材課程對金融著墨不足

此次嘉義合作由金融研訓院首次結合金融周邊機構共同發展教材。課程新增TWQR內容，協助學童理解實體貨幣邁向數位支付的趨勢，並以「錢只是換地方放」、「使用需要密碼」、「所有消費都會被記錄」等概念，讓孩子認識數位貨幣特性。

雷仲達表示，隨著數位貨幣與電子支付愈來愈普及，小學生也應該及早建立相關觀念；然而，以目前國小教材與課程設計來看，對金融議題著墨仍然明顯不足。

他強調，金融研訓院身為金融智庫與專業培訓機構，不僅有能力、也有責任，將正確的金錢觀、消費觀與財務責任感向下扎根，讓孩子從小就能接觸到具體而正確的金融素養教育。

雷仲達表示，年輕世代金融素養是一項長期投入的教育工程，透過CSR金融共好計畫，期待為全台學童奠定穩固的金融基礎。（攝影／李海琪）

針對課程是否能進一步擴大，雷仲達坦言，最大的限制在於資源有限，因此之前主要是與銀行合作，在臺南、彰化、高雄等地推動相關計畫。而這次特別擴大合作對象，納入財經資訊公司與保發中心，就是希望串連更多周邊機構，把資源集合起來，共同投入金融教育推廣。

他也提到，金管會在第七期金融知識普及工作推動計畫中，已明確鼓勵相關機構攜手合作，這次能與保發中心、財經資訊公司一起到嘉義縣推動具公共利益的金融教育，是落實政策方向的一項具體成果。

保險事業發展基金管理中心（保發中心）董事長黃泓智則指出，「向下扎根」對於未來知識的累積與觀念的養成最為關鍵。

他說明，保發中心希望在協助孩童建立理財觀念的同時，也讓他們理解風險的重要性，一般人談理財多半只關心報酬，但報酬與風險其實是天平兩端，每一個決策都必須在兩者之間找到平衡點，而這樣的風險意識與判斷能力，正是小朋友培養正確理財觀的重要基礎。

向中正大學招募「CoCo老師」，學生講師在教學中找到成就感

值得注意的是，此次計畫與當地大學國立中正大學合作，招募16名中正大學青年講師參與授課，這些講師必須經過評鑑與訓練，甚至是考試，方可進入校園教學，並以活潑且貼近生活的方式，將艱澀金融知識轉化為孩子容易理解的語言與情境。

此次嘉義計畫與國立中正大學合作，徵招16位學生講師與小四孩童講課。（攝影／李海琪）

一位學生講師與成果發表會中獲頒「優秀 CoCo 老師獎」時表示，在整個教學過程中，最關鍵的其實是老師與孩子之間的互動，除了這次獲獎帶來的肯定之外，孩子們在課堂上的熱烈回應，更讓他感受到最大的鼓舞。

他說，過去身分是學生，這一次首次站到講台上成為教學者，原本難免緊張，但孩子專注投入、積極回應，讓他覺得自己似乎相當適合擔任老師，也在這樣的教學現場找到成就感。

他進一步說明，這次授課內容正好結合自己就讀科系的專業，能夠把新知識帶給國小學生，本身也獲得一段很新奇的體驗，對他個人而言，也是在過程中收穫良多的部分。

(原始連結)





更多信傳媒報導

冬天是耳鳴好發季節…如何緩解？中醫：5大體質、對應處方一次看懂

鄭麗文深耕軍系「朱規鄭不隨」 黃復興黨部轉型委員會重出江湖 縣市黨部設軍系副主委

美國F-35B隱形戰機出現在峴港 越南外交部證實越南軍艦穿越台灣海峽

