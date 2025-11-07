金融博覽會登場 8大公股導入防詐體驗

（中央社記者呂晏慈台北7日電）台北國際金融博覽會今天登場，為因應日益嚴峻的金融詐騙問題，8大公股行庫結合防詐議題參展，如土銀設計AI語音防詐模擬，台企銀也結合體感遊戲，模擬銀行臨櫃真實情境，讓民眾了解如何辨識詐騙話術。

2025台北國際金融博覽會今天起為期3天在台北世貿一館展出，8大公股行庫展示最新的金融產品與服務，並融入防詐模擬情境，吸引不少民眾到場參觀。

其中，台銀以「智慧領航，永續遠航」為主軸，展出多項金融創新成果，透過吉祥物「BUBI」引領民眾前往具金融專業及科技創新的冒險島嶼「鯨銀島」，了解台銀如何打造全台首張通過FSC認證的信用卡、實踐金融永續理念、抵禦詐騙集團的侵擾，並傳遞理財知識，利用被動收入及利用信託工具守護財富。

廣告 廣告

土銀透過數位互動式體驗、人工智慧（AI）應用防詐教育宣導，展現積極推動金融創新、深化普惠金融與永續發展的面貌，包括特設AI語音防詐模擬讓民眾親身體驗如何辨識詐騙話術，同時為宣導財產信託相關知識，喚醒民眾防詐意識，藉由AI智慧拍照吸引民眾體驗。

合庫銀以「合庫智富先鋒」為主題，規劃闖關體驗活動，融入智能投資、信託規劃、家族理財、永續金融、防詐挑戰等議題，引導民眾探索理財新知識。

兆豐銀以「守護財富安全，投資全壘打」為主題，將充滿活力的棒球概念融入金融防護與防詐宣導，打造沉浸式互動體驗及抽獎活動，有機會抽手機、統一獅賽事門票及限量行李箱等；攤位中也設置客製化樂退健診服務，現場提供專人量身打造的退休規劃分析，以及以低門檻、多元配置方式，為Z世代打造專屬投資方案。

一銀以創新概念「第一數位超市（FCB DigiMart）」為主軸，打造4大互動體驗展區，民眾可獲得量身打造的理財建議，並體驗e-First智能理財、iLEO百元奇基、第e理財網等專業服務；另為落實ESG（環境、社會、公司治理），特別設置防詐專區，引導民眾學習防詐知識，提升金融安全意識。

華南金則以「出發吧！華南探金隊」為主題，展區融入破解防詐陷阱、挖掘理財秘寶等議題，並透過集章闖關活動吸引民眾共同參與。

另適逢彰銀創立120週年，彰銀以幸福安養、防詐守護、智慧理財為主軸，打造「ChaiBo轉運站」主題館。彰銀董事長胡光華說，此次參展由吉祥物「柴寶與金妮」擔任導覽員，引領民眾體驗3大特色展區，親身感受彰銀在數位轉型與服務創新的成果。

台企銀以「防詐X永續」為題，將攤位打造成融合趣味互動與金融教育的創新展區，如透過體感遊戲，模擬銀行臨櫃真實情境，讓民眾親身體驗常見詐騙手法，並學習辨識可疑話術。（編輯：楊蘭軒）1141107