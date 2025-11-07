金融博覽會百家業者參展 AI、AR、防詐科技發亮

「2025台北國際金融博覽會」今(7)日在台北世貿一館盛大開幕，為期3天的活動匯聚逾百家金融與科技業者、近500個攤位，從生成式AI、跨境支付、永續金融到全民防詐，展現台灣金融產業的創新能量與多元應用。金管會主委彭金隆及多家金控高層到場參觀，為年度最大金融盛會揭開序幕。

其中，中信金控以「智能引領 打造金融新航線」為主題，推出全場最受矚目的「AI信用卡秘書」，只要輸入「刷哪張卡最划算？」即可依照卡片權益、消費地點與商店優惠自動分析回覆，並主動提醒高風險交易。該系統整合生成式AI與行為分析技術，可記錄用卡習慣、統計消費結構，並提供專屬理財建議。

廣告 廣告

中信金同時展示升級版「AI防詐ATM」，以影像辨識技術偵測多臉畫面與遮蔽物，必要時自動啟動警示與限額保護；另結合「跨行金流履歷安全網」與「中信Fast-ID」身分驗證服務，提供橫跨銀行、保險、證券的安全金融體驗。

國泰金控規畫「金融未來城」，以AI技術重塑保險與銀行體驗。國泰人壽「保險視圖」整合保單資訊，協助分析保障缺口。國泰世華銀行升級智能助理「阿發」，導入生成式AI，能以自然語言解答理財問題。旗下投信與證券則以「00878國泰永續高股息ETF」及智慧加減碼工具，展現理財與永續兼具的金融新生活。

台新新光金控以「未來金融城市」為策展主軸，融合AI與AR設計3大主題展區。「退休理財」體驗以AR模擬退休生活，「金融防詐」展出AI辨識ATM與防詐桌遊，「永續金融」則以「台新Point」推動綠色消費，讓科技與永續融入全民日常。

玉山銀行的「金融遊樂園」主打3大亮點，像是首度登場的「Cashmallow跨國無卡提款」，民眾可於泰國ATM掃碼提領現金；生成式AI應用「投資i-chat」與「AI房貸顧問」提供即時理財諮詢；另以圖資料技術強化防詐，集結互動遊戲提升全民識詐意識。

廣告 廣告

第一銀行以「第一數位超市」詮釋「金融即生活」概念，4大展區融入理財、購物、防詐與趣味互動，民眾可體驗智能理財與iLEO APP服務，完成任務還能獲得小粉獅限量禮品。華南永昌證券力推「華南e指沖」App全新複委託功能，藉由S&P分析師選股與美股趨勢掃描系統，幫助投資人掌握全球市場脈動，成為智慧投資新利器。

財金公司以「守護・普惠・創新」為主軸，聯合多家金融與電支機構介紹「數位金流平台」、「TWQR一碼通」、「乘車碼」與「金融Fast-ID」等應用，從發現金、領數位券到一機搭乘、身分驗證，全方位呈現安全便捷的數位金融生態。

原文出處

延伸閱讀