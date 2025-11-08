金融博覽會首設虛擬資產專區 教民眾安全投資

（中央社記者潘姿羽台北8日電）虛擬資產可帶來龐大的獲利機會，卻也伴隨高風險。台灣虛擬資產合法業者藉著台北國際金融博覽會合體登場，不只在金博會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），也帶領民眾了解合法平台與安全投資，提升大眾對虛擬資產的正確認知。

台北國際金融博覽會於11月7日至9日，在台北世貿一館開展。中華民國虛擬通貨商業同業公會集結多家已完成金管會洗防登記的業者，於台北國際金融博覽會設立「虛擬資產專區」，除了展示產業監理進程，也向民眾說明「如何辨識合法交易所」、「如何防詐安全投資」，盼能翻轉社會對虛擬資產的刻板印象。

虛擬通貨公會理事長鄭光泰表示，「虛擬資產專區」不只是業者首次集體亮相，更象徵產業團結合作、合規落地的新氣象。他指出，未來公會重要的任務是協助主管機關推進「虛擬資產服務法」及8項授權子法，並配合跨機構資訊聯防機制，加入「證券期貨反詐騙諮詢專線」，打造更完善的跨域防詐通報體系，提升產業信任度與安全性。

虛擬資產專區設有虛擬通貨公會諮詢台與多家合法業者攤位，提供投資安全、防詐指引與即時諮詢。專區也規劃打卡互動活動，邀請民眾體驗各家交易平台的特色服務。

根據虛擬通貨公會提供資訊，金管會於9月22日通過洗防登記的9家業者有HOYA BIT（禾亞數位科技）、ZONE Wallet（拓荒數碼科技）、KryptoGO（重量科技）、MaiCoin/MAX（現代財富科技）、台灣大虛擬資產交易所（富昇數位）、ATRIX（跨鏈科技）、BitoPro（幣託科技）、HzBit（鴻朱數位）、XREX（鏈科）。（編輯：楊蘭軒）1141108