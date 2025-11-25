金融及傳產族群熄火 台股2萬7000點得而復失 台積電漲40元

【記者許麗珍／台北報導】美國降息希望升溫，提振市場情緒，台股今早盤大漲563.41點，一口氣衝上27,067.65點，但隨著金融及傳產族群走弱，大盤漲勢收斂，回到27000點之下，終場上漲407.93點或1.54%，收在26,912.17點，27000點得而復失，成交金額4756.82億元。台積電今上漲40元收1415元。

美國降息希望升溫，提振市場情緒，美股4大指數收高。美股道瓊工業指數24日上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點；標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點；費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。

台股24日開高後上下震盪近282點，尾盤台積電、鴻海下挫，終場指數小漲69.3點，收在26504.24點，成交值放大至7130.13億元，創今年單日最大量，季線約26507點得而復失。

法人表示本週為美股金融財報週，加上美國降息希望升溫，提振市場情緒，預期指數震盪走高。

