農曆新年將至，各金融單位加強防搶演練，和美農會有"麵包超人"扮成歹徒，降低行員戒心，而彰化田中則有動物方程式的人氣角色，狐狸和樹懶扮成歹徒，到銀行搞笑行搶，當然，最終都是被優勢警力給制伏。





金融單位防搶演練 麵包超人與狐狸IP角色扮成歹徒(圖/民視新聞)





身穿長洋的女子，鬼鬼祟祟進到農會，佯裝辦理業務。同一時間，她的同夥"麵包超人"出現在農會拜年，降低行員戒心，沒想到一切都是幌子，下一秒女子凶狠鳴槍，挾持行員，另一頭麵包超人也亮槍，要求行員把錢通通交出來逼真模樣，連我看了都捏把冷汗，但沒關係，原來這只是和美分局的防搶演練，強化員警應變能力，最後麵包超人和他的同夥，不敵優勢警力，雙雙狼狽落網。

在彰化田中也有動物方程式人氣角色狐狸和樹懶佯裝成歹徒 最終被壓制逮捕(圖/民視新聞)





農曆新年將至，警方強化金融機構防搶應變能力，在彰化田中，則有動物方程式人氣角色狐狸和樹懶，佯裝成歹徒。看似無害外表，卻比誰都心狠手辣，大把大把搜刮鈔票，但最終賊星該敗，扮演樹懶的歹徒，被壓制逮捕，狐狸同夥也在周遭道路落網。





員警在農曆春節前加強演練提升臨場反應 也讓行員熟悉自我保護通報機制(圖/民視新聞)





不過若真碰上搶案，可都是真槍實彈，無法SET好重來，員警在農曆春節前，加強演練，提升臨場反應，也讓行員熟悉自我保護通報機制。









