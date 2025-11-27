金融圈青春革命旋風！康和證券攜手韓籍啦啦隊員安芝儇 打造理財應援行動

（記者張芸瑄／綜合報導）康和證券宣布正式與韓籍人氣啦啦隊員「安芝儇」合作，成為全台首位擔任金融券商代言人的韓籍啦啦隊員，並邀請妡0與李樂共同演繹新世代投資形象。三人皆為中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員，以親民、活力與正面形象深受年輕世代喜愛。此次合作不僅是跨界聯名，更象徵金融服務的親民轉變——將啦啦隊在球場上的熱情與能量延伸至金融，讓投資理財對許多人而言不再遙遠，而是一場全民都能參與的「理財應援行動」。

康和證券表示，台灣投資市場正在出現明顯的年輕化趨勢，投資人不只在意報酬，也在意投資是否「看得懂、做得到、持續得下去」。因此本次選擇與啦啦隊合作，是希望藉由棒球這項全民運動與應援文化，拉近投資與生活的距離。啦啦隊強調的 投入、節奏、紀律與陪伴，正代表著長期投資的核心精神。康和證券希望讓更多年輕人明白，理財不只是投資，更是一種為夢想應援的生活方式，理財的本質不變，但方式可以更貼近生活，把長期投資的概念更直白地傳遞給投資人——你每一次的投入，都值得被加油打氣。

康和證券提供

跨界合作全面延伸，打造康和多元理財新生態

這次合作不僅止於代言，康和證券也將其延伸至多元化投資生態圈的打造。康和證券長期以「打造幸福，追求共好」為企業核心，並以「追求極致的資本市場投資服務」為企業策略，近年積極推動數位化服務、內容升級、跨界合作，希望讓金融服務更親民、資訊更易懂，其中好康fun心投以條件式選股及業界首創的動態三倍投等數位服務業務深受許多年輕投資人喜愛。

未來一年，康和將與代言人們「Wing Stars」推出更多聯名企劃，從品牌活動到內容共創。第一波將首推2026限量聯名桌曆，內含理財暖心小語、全球股市休市日、情境頁與產品介紹，讓投資人可以把理財變成生活節奏的一部分，另外後續還將推出一系列兼具實用與收藏價值的聯名周邊與專屬活動，都將以青春活力結合理財概念，為投資生活注入新鮮感。

與「Wing Stars」的合作是康和證券品牌年輕化的重要一步，未來也將持續以多元方式展現金融服務的新想像，想為明年的自己應援、想讓理財更有節奏的投資人，敬請持續關注康和證券，更多活動訊息，請參考好康fun心投介紹頁與官方社群（https://concord.pse.is/wingstars）。

