金融圈首度就AI影響就業問題表態 摩根大通執行長：下一份工作可能比現在更好

美國摩根大通（JPMorgan Chase）執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon）近日接受媒體專訪時，對人工智慧（AI）對就業市場的影響發表詳細看法。他明確表示，在適當監管的前提下，AI在未來一年內不會導致就業機會「大幅減少」，並將這項技術比喻為歷史上曾經顛覆產業卻最終造福人類的重大發明。



戴蒙在訪談中被問及美國民眾應如何因應「AI帶來的全新革命」，特別是這項技術在提升效率的同時，也可能削減部分工作職位。戴蒙首先澄清，就業市場與薪資成長放緩的現象早在AI大規模應用之前就已存在，這波趨勢不能單純歸咎於科技進步。

不會在明年就大幅消滅工作機會



「我認為AI不會在明年就以難以置信的規模大幅消滅工作機會。」戴蒙表示，「在絕大多數情況下，AI會像曳引機、化學肥料、疫苗一樣，為人類帶來極其正面的結果──它甚至能救命。」他同時強調，「當然，AI必須接受適當監管。」他指出，AI如同飛機、藥品、汽車等技術一樣，存在被不當利用的風險，因此政府需要建立有效的防護機制。戴蒙承認，AI確實會取代某些工作，但這並不代表勞動者將永久失去就業機會。

對於擔心AI衝擊職場的美國民眾，戴蒙給出具體建議：「培養批判性思考、持續學習新技能、提升情緒智商（EQ）、學會在會議中有效表現、精進溝通能力，以及寫作能力。」他表示，具備這些核心能力的人，將在AI時代擁有大量工作機會。

戴蒙進一步指出，若AI技術發展與應用速度過快，超過社會整體適應能力，政府與大型企業有責任制定配套措施。他建議相關單位應以「盡量減少傷害」的方式逐步導入AI，並透過重新培訓、協助轉職、提供收入補助或提前退休等政策，協助受影響的勞動者順利過渡。

短期內很可能創造比消滅更多的工作機會



「下一份工作很可能比現在更好，但前提是勞動者必須願意學習如何勝任。」戴蒙說。他重申，擁有專業技能的人在任何時代都具備不可取代的價值。

在談到AI對整體就業市場的短期影響時，戴蒙樂觀表示：「從總體來看，AI在短期內很可能創造比消滅更多的工作機會。」

這段訪談內容已迅速在華爾街與科技圈引發廣泛討論，也被視為金融業領袖對AI就業爭議最全面的一次公開回應。



責任編輯：許詠翔

