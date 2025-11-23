金融圈：央行房市管制難鬆綁

央行總裁楊金龍去年9月祭出第7波選擇性信用管制，重創房市。央行12月18日將召開年終理監事會，金融圈研判，房貸管制鬆綁機率「幾近於零」，因為恐將台股資金「倒」進房市。（本報資料照片）

房市交易冷颼颼，中央銀行12月18日將召開年終理監事會，是否鬆綁房貸管制備受關注。金融圈則研判機率「幾近於零」，除不動產放款集中度迄今未達央行目標，近期台股指數處於高檔，只要房貸管制鬆綁，等於引導台股資金「倒」進房市，帶動新一波資金炒房，恐使先前打房功虧一簣。

交易年減逾2成 不動產業硬撐

央行去年9月祭出第7波選擇性信用管制，重創房市，更被形容為房市「金龍海嘯」。財政部統計，今年前10月土增稅僅572億元，比去年同期少了178億元，年減高達23.7％，為23年來最大減幅。個人房地合一稅也較去年同期銳減133億元，減幅23.5％。契稅縮水29億元，降至130億元。合計三大稅收年減340億元。

從房屋買賣交易觀察，前10月六都公布的買賣移轉棟數合計16.87萬，年減高達26.6％，其中又以高雄與台南減幅逾3成最大。

市場人士透露，時下部分建商為求預售案順利交屋，會事先與7、8家銀行協商，先談下一定額度，避免客戶貸不到款，即便如此交屋時間也較過去幾年拉長5、6個月。豪宅龍頭業者更直言，現在不僅首購市場寒意濃，豪宅案亦因客戶信心面受衝擊，成交趨緩。

大小建商不諱言，若央行再不鬆綁，已撐了好一陣子的房仲、建商、營造業等不動產業者，恐不堪負荷，屆時跳票、關門倒閉案件將快速增加。業者普遍希望管制不溯及新制公布前推出的個案，貸款成數也能適度增加。

台股衝高效應 更怕資金移動

面對不動產業盼央行網開一面，金融圈卻呈現截然不同看法，金控主管直言：「台股衝愈高、央行就愈難放」，不管台股是不是因為AI估值過高吹起泡沫，但都知居高思危，台股資金也在找下個去處，倘若央行鬆綁房市，無疑是提供台股資金最佳「人道走廊」，這些錢將直接轉進房市，捲起新資金熱潮。

熟悉央行決策的行庫高層說，相較於央行過去比較在意放款集中度，這次「恐怕更擔心資金移動」，因台股這波資金，金額不亞於當年放寬遺贈稅的力道，倘若湧進房市，不但會讓房市交易熱度死灰復燃，「避難」的資金勢必推高房價，先前打房等於白打了。

強化協處措施 助換屋族貸款

住商企劃研究室執行總監徐佳馨分析，國人因熟悉投資管道不多，股、房兩市扮演重要角色，連動也很明顯，近期房市雖受央行政策壓抑，交易量打不開，但各地陸續出現現金買屋個案，連台南都有8500萬元現金買房，過去相當罕見，很難不與股市大好產生聯想。

徐佳馨認為，對央行來說，台股大好反而成為房市管控的新變數，理監事會勢必出現是否鬆綁的激辯，央行要兼顧流動性，避免房市被管制掐死，又得擔心釋出訊號牽動市場，讓台股資金湧向房產，成為一大考驗。金融圈認為，若考量資金移動效應，央行幾無可能鬆綁房市，但近期還是有換屋族貸不到款的零星個案，推估央行應會強化協處措施，在打房大原則不動的情況下，讓該貸得到款的換屋族都能順利撥貸，以降低民怨。

央行9月時考量房市低迷、成交期拉長，因而放寬換屋族賣屋限制，不過不動產開發公會全聯會祕書長于俊明便認為，之前央行公布換屋族協處措施期限，由12個月拉長到18個月，其實意義不大，銀行不願去追蹤、查處，換屋族還是難貸到款項，建議應直接鬆綁。