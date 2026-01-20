金融圈「拋售美國」捲土重來？川普再揮關稅大棒威脅歐洲衝擊股市

美國總統川普因格陵蘭主權爭議對歐洲盟友發出新一波關稅威脅，重新點燃去年4月「解放日」關稅風暴後出現的「拋售美國」交易討論。川普週六（17日）宣布，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將對多個歐洲國家商品加徵關稅，2月1日起從10%開始，6月1日將升至25%。

川普為取得格陵蘭向歐洲發出新一波關稅威脅。 （圖／《路透社》）

《路透社》報導，市場週一（19日）對貿易戰可能再度升溫的擔憂做出反應，歐洲股市下跌逾1%，美國股指期貨也出現類似跌幅。美元走弱，顯示全球第一大儲備貨幣也受到川普威脅的衝擊。歐元從11月底以來的低點反彈，英鎊與斯堪地那維亞貨幣同步走強，傳統避險貨幣瑞士法郎兌美元創下一個月來最大單日漲幅。

資產管理公司Insight Investment貨幣解決方案主管佛納薩里（Francesca Fornasari）表示，許多人對週末發生的事感到震驚，可能正在重新思考資產配置方式。她指出美元可能走低，但強勁的美國經濟與股市仍提供支撐。

德意志銀行全球外匯研究主管薩拉維洛斯（George Saravelos）指出，歐洲國家是美國最大債權人，持有價值8兆美元的股票和債券，幾乎是世界其他地區總和的兩倍。他質疑在西方聯盟的地緣經濟穩定受到根本性破壞的環境下，歐洲人為何還願意扮演這個角色。

川普新一波關稅威脅再度點燃「拋售美國」交易討論。 （圖／《路透社》）

不過部分分析師認為市場反應相對溫和，尤其與去年4月「解放日」後美元單日暴跌近2%相比。法國興業銀行外匯策略主管朱克斯（Kit Juckes）表示，情況可能需要進一步升級，歐洲公共部門投資人才會為了政治目的損害投資績效。

ING指出，歐盟幾乎無法強制歐洲私部門投資人出售美元資產，只能試圖激勵投資歐元資產。歐盟可能以關稅回應美國，也可能實施迄今未經測試的「反脅迫機制」，限制美國參與公共標案、投資或銀行業務，或限制服務貿易。

資本經濟公司表示，英國和德國是最容易受美國關稅影響的國家，估計25%關稅可能使兩國產出減少0.2%至0.3%。《路透社》週一（19日）報導，由於貿易不確定性和更高關稅，德國企業2025年2月至11月在美投資較前一年減少近半。

巴克萊銀行指出，儘管美國股市在2025年受惠於AI題材表現強勁，但仍落後於全球股市。截至2026年目前為止，MSCI全球股票指數所涵蓋的國家中，有93%的市場表現優於美國。該行表示，鑑於美國風險，客戶分散投資組合的意願依然強烈。

